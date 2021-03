Les Enfoirés 2021 : un membre emblématique annonce son départ

Depuis trente-deux ans maintenant, les Restos du coeur organisent le grand concert des Enfoirés. Ce dernier est devenu un véritable rendez-vous pour des millions de téléspectateurs. Et cette année, il a bien failli être annulé. Et pour cause, avec la crise sanitaire de la Covid-19, rien ne garantissait le maintien du concert. Le 10 décembre dernier, le compte officiel des Restos du coeur annonçait une bonne et une mauvaise nouvelle. "Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les Restos du Cœur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public. Plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de votre soutien pour cette édition inédite des #Enfoirés".

Un show sans public mais qui a malgré tout cartonné. Et pour l'un des artistes, ce dernier était plus spécial. En effet, quelques heures avant de monter sur scène, Michael Jones s'est confié au micro de BFM TV et a fait une grande révélation. L'interprète de "Je te donne", présent à 28 prestations sur trente-trois ne participera plus au concert. "C'est ma dernière participation aux Enfoirés mais pas ma dernière participation aux Restos du Coeur. Je me suis dit que je serais plus utile ailleurs. Maintenant il y a assez de jeunes talents qui sont là. L'année prochaine, je projette de faire une tournée des Restos du Coeur et d'aller jouer pour les bénévoles, là où les gens viennent manger."

En effet, avec la crise sanitaire de la Covid-19, les gens ont plus que jamais besoin des Restos du coeur, et plus particulièrement les étudiants : "Il y a un maximum d'étudiants qui vont aux Restos du Coeur, parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir. Avec la fermeture des restaurants, tous les petits boulots que font souvent les étudiants n'existent plus. Pour eux, c'est très dur."

