Les Enfoirés 2021 : un show sans public, comment les artistes se sont adaptés ? 

Depuis trente-deux ans maintenant, l'association "Les Restos du coeur" organise un concert annuel pour récolter des dons pour l'association. Ce dernier est devenu un véritable rendez-vous pour des millions de téléspectateurs. Et cette année, il a bien failli être annulé. Et pour cause, avec la crise sanitaire de la Covid-19, rien ne garantissait le maintien du concert. Le 10 décembre dernier, le compte officiel des Restos du coeur annonçait une bonne et une mauvaise nouvelle.

"Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et d’un contexte sanitaire incertain, les Restos du Cœur sont au regret de vous annoncer que les concerts des Enfoirés 2021 se joueront sans public. Plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de votre soutien pour cette édition inédite des #Enfoirés".

"C’était une nécessité absolue"

Une édition sans public qui changera évidemment beaucoup de choses pour les artistes présents sur scène. C'est pourquoi le tournage a été fait dans les conditions du direct afin de ne pas trop perturber les artistes, comme l'a confié la directrice artistique du show Anne Marcassus dans Télé-Loisirs ce vendredi 5 mars : "Chaque jour, on a répété des tableaux pendant une vingtaine de minutes puis on les a enregistrés dans les conditions du direct. Bout à bout, ces séquences deviendront le concert des Enfoirés".

Une situation inédite pour les artistes mais qui ne valait certainement pas l'annulation de l'édition selon Nolwenn Leroy. Et pour cause, avec la crise sanitaire que traverse le pays, l'économie du pays est au plus mal et les personnes ayant besoin des "Restos du coeur" sont malheureusement de plus en plus nombreuses. "Tout le monde avait tellement envie de faire ce spectacle ! C’était une nécessité absolue que de pouvoir se réunir, cette année plus que jamais, vu ce qui se passe aujourd’hui en France. Sur le papier, ça paraissait tellement impossible, improbable, et tout le monde y a mis tout son cœur", a-t-elle confié à Ouest-France.

Par J.F.