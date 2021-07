Les Enfoirés 2022 : le lieu et les dates des concerts dévoilés, le public sera-t-il présent ?

En avril dernier, Michael Jones avait accepté de repondre à toutes les questions d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Ainsi, pendant l'entretien, le chanteur était revenu sur les raisons de son départ des Enfoirés un mois auparavant. "J'ai 69 ans. Je pense que quand les gens voient l'émission, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. On nous met dans un presse-purée, c'est-à-dire qu'en une semaine, on est obligé d'emmagasiner un spectacle de 4 heures avec de la danse, des chansons qu'on ne connaît pas forcément, avec les adaptations pour les tonalités des uns et des autres. C'est très fatigant", disait-il.

Et de poursuivre : "Ça correspond toujours à mes valeurs, c'est juste que je pense que je peux être maintenant plus utile ailleurs. Il y a toute une jeune génération qui est arrivée et il faut tourner une page. Ils sont là, ils font bien leur truc".

Six concerts... avec ou sans public ?

L'édition 2021 des Enfoirés a été un peu particulière. En effet, à cause de la crise du coronavirus, les artistes ont fait le show devant une salle vide. Aucun public n'était présent lors des concerts organisés à la Halle Tony Garnier de Lyon. Pour la saison 2022, il y a du changement ! En effet, sur Twitter, le compte officiel des Enfoirés a annoncé le lieu et les dates des concerts prévus, mais aussi le retour du public !

"ANNONCE. En 2022, Les Enfoirés se produiront à la Sud de France Arena de Montpellier du 20 au 24 janvier inclus pour 6 représentations exceptionnelles (double séance le dimanche 23/01)", peut-on lire dans un premier tweet. Un second indique : "Compte tenu du contexte sanitaire, les places pour les concerts des Enfoirés 2022 seront toutes en 'assis' avec 4 catégories. Attention jauge limitée. Restez connectés pour connaître la date d'ouverture de la billeterie à la rentrée !"

Restez connectés pour connaître la date d’ouverture de la billetterie à la rentrée ! @restosducoeur — Les Enfoirés (@enfoires) July 2, 2021

Par Non Stop People TV