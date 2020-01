Les Enfoirés : découvrez la nouvelle recrue de cette édition 2020

Le vendredi 10 janvier dernier, France Bleu, partenaire radio officiel des Restos du Cœur, dévoilait le nouvel hymne des Enfoirés. Pour cette édition 2020, la célèbre troupe fondée par Coluche a tout misé sur de jeunes artistes. En effet, ce sont le groupe Boulevard des Airs et le chanteur Tibz qui ont écrit et composé la chanson "À côté de toi", une ode à la solidarité dans laquelle on peut distinguer les voix de Julien Clerc, Jenifer, Amel Bent, Christophe Willem ou encore Slimane et Véronique Sanson. Autant de grands noms de la chanson qui s'ajoutent aux autres acteurs et humoristes qui font partie, depuis de nombreuses années pour certains, de la troupe des Enfoirés. Et la liste continue de s'allonger.

Une nouvelle recrue qui a fait le buzz

Ce lundi 13 janvier, une toute nouvelle recrue a dévoilé son arrivée prochaine au sein des Enfoirés : il s'agit d'Inès Reg ! "J'ai l'immense fierté de vous faire cette annonce. Je suis tellement émue. Ça fait maintenant 30 ans que les Enfoirés mettent des paillettes dans la vie de tous les gens qui sont dans le besoin, et aujourd'hui j'ai le bonheur de vous dire que j'intègre la troupe des Enfoirés" a annoncé la jeune femme de 27 ans, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une nouvelle recrue en or pour la troupe des Enfoirés. À l'été 2019, Inès Reg a fait sensation en un rien de temps grâce à une vidéo buzz postée sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence, la jeune femme filmait une dispute avec son mari Kevin, au cours de laquelle elle l'implorait de mettre "des paillettes dans (sa) vie". Depuis, c'est la consécration pour Inès Reg, en tournée dans toute la France avec son spectacle "Hors normes" à guichets fermés. Elle sera donc également sur la scène de l'AccorHotels Arena à Paris, du 15 au 20 janvier prochain avec la troupe des Enfoirés !

L'aventure continue et les surprises aussi... C'est au tour de @inesregmec de rejoindre les Enfoirés pour les concerts qui se dérouleront à l'AccorHotels Arena du 15 au 20 Janvier 2020. On a hâte, on espère que vous aussi

Merci @inesregmec ! pic.twitter.com/A3nJ2BPw9N — Les Enfoirés (@enfoires) 12 janvier 2020

Par Sarah M