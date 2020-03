Les Enfoirés : l’hommage à Johnny Hallyday chamboule les internautes

Comme chaque année, le concert des Enfoirés est un moment fort, très attendu. L'édition 2020 est intitulée "Le Pari(s) des Enfoirés" et le collectif a rendu un très bel hommage à Johnny Hallyday disparu en 2017. Sur la scène de l’AccorHotels Arena, tous les artistes se sont retrouvés pour reprendre tous ensemble le titre "Vivre pour le meilleur" du célèbre rockeur. Sur Europe 1, Anne Marcassus productrice des shows, a révélé qu’il s’agit "de la première fois qu’on fait une chanson où les 46 Enfoirés chantent à l’unisson une chanson de Johnny". L’humoriste Inès Reg avait confié à Télé Loisirs que cet hommage l’a bouleversée, "Ce tableau est magnifique. J’étais en larmes du début à la fin. (…) C’était beaucoup trop magnifique, mon petit cœur n’a pas résisté. Ce moment m’a bouleversé le cœur". Elle n’est pas la seule, les internautes ont exprimé leurs émotions sur Twitter.

Des témoignages bouleversants

Sur le réseau social, les Enfoirés n’ont pas laissé les téléspectateurs de marbre. Leur hommage à Johnny Hallyday a été largement commenté. Parmi les tweets postés : "Pour moi le moment le plus émouvant c’est quand tous les Enfoirés ont chanté la chanson de Johnny ‘Vivre pour le meilleur’ quelle intensité bravo", "A chaque fois les chansons de Johnny ça fait quelque chose… que d’émotions", "La reprise de la chanson de Johnny Hallyday par les Enfoirés juste…wow. J’en avais des frissons", "Merci. C’est magnifique. L’hommage à Johnny, les larmes aux yeux. Et ce n'est pas fini", "Vivre pour le meilleur, j’en ai des frissons, c’est tellement magnifique avec cette chorale et en même temps j’ai mal au cœur".

Vivre pour le meilleur...j ai des frissons #Enfoires2020 c est tellement magnifique avec cette chorale et en meme temps j ai mal au coeur #Johnny — tissia 75 (@laeteli59) March 6, 2020

Quel bel hommage à Johnny des enfoirés ! Des frissons... #LesEnfoires #JOHNNY — Alexis (@alexhihut) March 6, 2020

Merci. Cest magnifique. L'hommage à Johnny, les larmes aux yeux. Et ce n'est pas fini. — Buche (@buchette14640) March 6, 2020

La reprise de la chanson de Johnny Halliday par les enfoires juste... Wow.

J'en avais des frissons. — Zeppelin ☆ (@wildxtraveler) March 6, 2020

A chaque fois les chansons de johnny ça fait quelque chose... que d’émotion — dethieux guillaume (@DethieuxG) March 6, 2020

Par Non Stop People TV