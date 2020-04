Les Enfoirés : Mimie Mathy révèle la préparation d'un projet pour soutenir le personnel soignant

Les artistes se mobilisent pour soutenir le personnel soignant et ceux qui font face à la pandémie de coronavirus. Les initiatives se multiplient entre les dons de plusieurs personnalités et l'union de célébrités du monde de l'humour et du cinéma pour appeler les personnes âgées isolées à Paris. Pour venir en aide à la Fédération hospitalière de France et à la Fondation des Hôpitaux de France, Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine se sont associés avec le morceau "Pour les gens du secours". Une initiative musicale qui devrait bientôt être rejointe par une autre venant de nombreux artistes.

"Quelque chose de très chouette qui se prépare"

Confinée chez elle dans le sud de la France à Vaison-la-Romaine, Mimie Mathy a révélé l'arrivée d'un projet dans les colonnes du journal La Provence. Si la comédienne travaille "beaucoup", c'est aussi pour une raison particulière. "J'essaie de me mettre à écrire, notamment sur un projet de la semaine prochaine avec les collègues des Enfoirés..", a-t-elle glissé. "Il y a quelque chose de très chouette qui se prépare...", a laissé entendre Mimie Mathy sur cette nouvelle initiative. "Une façon collégiale et collective d'apporter notre soutien au personnel soignant et à tous ceux qui sont au service du public, au sens noble du terme", a expliqué la comédienne sans en dire davantage sur ce projet.