Les Enfoirés : Natasha St-Pier "pas assez connue" ? Elle lève le voile sur son départ (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a redemarré une semaine d'interviews dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Lundi 8 mars, il a reçu Romane Serda, l'ancienne femme de Renaud. Cette dernière a évoqué différents sujets lors de cet entretien, notamment l'état de santé du chanteur. Comment va-t-il ? "Il prend soin de lui. On se fait des balades. On se voit encore beaucoup (...) Je descend avec notre fils, on va le voir. Je suis là aussi. Il a besoin de voir son fils. Il est d'attaque, c'est juste que ce n'est pas un grand sportif. Sinon ça va. Il est en forme. Je l'ai eu au téléphone hier (...) Il se fait ch*** à cause du Covid, il aime bien sa culture, les bars (...) Alors que moi je m'ennuie dans un bar (...) Les bars lui manquent pour l'ambiance quoi", a-t-elle confié.

Elle a aussi témoigné des violences conjugales qu'elle a subies. "C'était avec un c**. Ça a été loin. J'ai porté plainte et il n'a pas eu grand-chose pour ce qu'il a fait", a-t-elle dit. Et de raconter : "Il m'a mise par terre, il m'a fait tomber, il était au-dessus, il me bastonnait comme un malade. Je ne peux pas situer dans le temps, parce que légalement, je n'ai pas envie. Personnellement, j'ai bien envie, même de dire son nom, il doit flipper s'il me regarde (...) Ce n'est pas Renaud... Lui, il l'appelle le co*****. Il sait qui c'est".

"J'étais moins visible"

Ce mardi 9 mars, Natasha St-Pier s'est entretenue avec Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour elle d'évoquer "Les Enfoirés", troupe dont elle ne fait plus partie. Va-t-elle revenir un jour ? "Je ne sais pas. Aujourd'hui, 'Les Enfoirés' ont besoin d'énormément de visibilité. Il faut savoir qu'au-delà d'un spectacle, c'est quand même une association qui nourrit les gens. Et le but pour les organisateurs, c'est d'avoir toujours les personnes qui sont les plus en visibilité en ce moment, pour attirer un maximum de gens, pour qu'on ait un maximum d'argent pour nourrir des gens", a-t-elle expliqué.

Et de poursuivre : "Au départ, je n'ai pas pu continuer les Restos du coeur car mon fils est né, en 2015. Il était tout jeune, il avait besoin de sa maman. Bixente est né en novembre, et 'Les Enfoirés', c'est souvent en janvier. Je n'allais pas laisser mon enfant tout seul pour faire 'Les Enfoirés' puis après j'ai un peu moins travaillé, j'étais moins visible donc je ne pense pas que j'étais la meilleure porte-parole pour cette association (...) Coluche n'a pas choisi ses meilleurs amis, il a pris les plus connus (...) et c'est encore aujourd'hui le mode de fonctionnement des Enfoirés (...) qui ont une vraie mission qui est de nourrir des gens. C'est toujours très agréable à faire, en faisant ce cadeau-là, d'offrir de notre temps, on s'amuse aussi énormément, on se voit". Pense-t-elle qu'elle n'a pas été contactée depuis car elle n'est "pas assez connue" ? "C'est pas ça. Je ne fais pas partie des tubes qui tournent en radio en ce moment (...) Ce n'est ni de mon fait ni de la leur. C'est un choix éditorial qui est fait par cette association", a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV