Les Enfoirés : Pourquoi Muriel Robin ne voulait plus revenir dans la troupe

Le tant attendu concert des Enfoirés sera diffusé vendredi 6 mars à partir de 21h05 sur TF1. Une édition 2020 intitulée "Le Pari(s) des Enfoirés" qui a été tournée dans la capitale à l'AccorHotels Arena. Chanteurs, acteurs, humoristes, sportifs…tous donnent de leur temps et se mobilisent pour l'association Les Restos du Cœur créée par Coluche. Si plus de 30 artistes ont joué le jeu cette année, des petits nouveaux font leur apparition tout comme une certaine Muriel Robin qui fait son come-back ! L'humoriste et comédienne n'est plus remontée sur scène avec les Enfoirés depuis 2007. En 2020 elle donnera la réplique à Mimie Mathy et Gérard Jugnot notamment dans un sketch où elle joue sa propre statue de cire. 13 ans d'absence sur laquelle elle était revenue au micro de RTL en 2018. Explications.

" Ça roule sans moi"

De 1992 à 2007, Muriel Robin est de tous les concerts des Enfoirés. Un an plus tard elle n'est pas présente pour "burn-out" et l'envie de "se retaper". Finalement, elle confie ne "jamais" revenir. "Je n'étais pas indispensable (...) Je n'y vais pas en 2008, ça roule, l'audience est là. Ça roule sans moi alors je mets mon temps, mon énergie et ma notoriété ailleurs, dans des plus petites structures" confie l'humoriste qui s'est mobilisée pour les violences conjugales faites aux femmes. Elle précise qu'elle fait partie des membres initiaux de la troupe "Au début on était six, j'ai présenté toute seule, écrit les sketchs, j'avais le rôle le plus compliqué, le plus difficile, ce n'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais c'était important, j'étais portée par quelque chose d'insupportable : des gens qui sont dans la rue". L'année 2020 signe donc le retour attendu de Muriel Robin sur la scène des Enfoirés.

Par Valentine V.