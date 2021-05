Les Filles d'à côté - Gérard Vives : comment son rôle a aidé des jeunes à faire leur coming out (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, la présentatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a reçu de nombreuses figures du PAF ou autres, de Clara Morgane à Gil Alma en passant par Amandine Petit ou encore Sylvie Tellier. La semaine dernière, Caroline Margeridon est venue sur le plateau de l'émission pour évoquer différents sujets, notamment sa relation avec Sophie Davant dans "Affaire Conclue", programme diffusé sur France 2.

Elle a aussi prévenu les cambrioleurs qui l'ont délestée en février dernier de 500 000 euros. "Je leur pète leur gueule", lançait-elle à Evelyne Thomas. Et de poursuivre : "C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Une fois, on m'a cassé ma vitre au feu rouge, on m'a volé (...) Je cours après les voleurs, puis après au commissariat. J'ai retrouvé mon sac et les voleurs, et je suis sûre que je vais les retrouver".

"Ce personnage a été incroyable"

Ce mercredi 5 mai 2021, Evelyne Thomas reçoit Gérard Vives dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, l'ancien acolyte de Vincent Lagaf' dans "Le Juste Prix" revient sur le rôle de Gérard Nacutel qu'il a interprété de 1993 à 1996 dans la série "Les Filles d'à côté" sur TF1. Il incarnait "le réceptionniste efféminé" de la salle de sport, "très ambigu sexuellement, ce qui est une révolution à l'époque", souligne la présentatrice.

Ce à quoi Gérard Vives répond : "C'est exactement ça. À l'époque des gens effiminés, en tout cas, on n'en voyait pas, surtout pas à l'antenne. On parlait beaucoup de Los Angeles, le sida, les homosexuels (...) Ce personnage a été incroyable et Jean-Luc Azoulay - je dois le remercier - me laissait la liberté, tout en me surveillant, parce que je voulais en faire un personnage effectivemment effiminé d'une part, mais aussi touchant, proche des gens, sensible et à l'écoute des autres". Il confie également avoir aidé certains jeunes à faire leur coming out. "Ce personnage a été incroyable parce qu'aujourd'hui encore, j'ai des personnes, par les réseaux, qui peuvent m'écrire : 'Grâce à vous, mon père qui n'aimait pas du tout ce genre de personnage, moi en étant son fils, je lui dit : 'C'est drôle papa, tu as bien aimé ce personnage' en fait je veux te dire que je suis un peu comme ce Gérard'", raconte-t-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV