Les Frères Scott : Sophia Bush "contrôlée et manipulée" sur le tournage

Quelle ambiance règnait dans les coulisses du tournage des "Frères Scott" ? À en croire les dernières révélations de l'actrice Sophia Bush, qui incarne Brooke Davis dans la série, elle n'était pas si conviviale que cela. Déjà en 2017, Sophia Bush, Hilarie Burton (alias Peyton) et 16 autres femmes avaient accusé Mark Schwahn, le créateur des "Frères Scott", d'harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas tout. En février dernier, Jana Kramer qui joue Alex dévoilait qu'elle avait "vécu un enfer" à cause de l'un de ses partenaires. Cette fois, c'est au tour de Sophia Bush de témoigner sur les coulisses du tournage.

"Nous ne nous rendions pas compte à l’époque"

Sophia Bush s'est exprimée dans un podcast américain baptisé "Chicks in the Office". "On avait tout juste la vingtaine et nous incarnions des lycéens, mais nous ne savions rien, nous étions des bébés, on était comme des enfants", commence-t-elle avant de préciser : "Quand nous y repensons, nous réalisons à quel point nous étions jeunes et naïfs et, malheureusement, nous n’avons pas pu grandir sur un tournage où les gens auraient répondu à nos questions ou nous auraient aidés à naviguer dans cette folie". Sophia Bush en retient une expérience "un peu effrayante, intimidante et déroutante". "C’était étrange parce que, d’un côté, on nous traitait comme des adultes, poursuit-elle. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que nous étions adulés, on nous forçait à devenir adultes, comme si nous étions censés tout savoir, avoir toutes les réponses et être, bien sûr, professionnels". Sophia Bush fait ensuite des révélations fracassantes, assurant avoir été "contrôlée et manipulée" lors du tournage. "Nous avions des adultes en qui nous avions confiance et maintenant nous comprenons que nous étions en fait complètement contrôlés et manipulés, ils ne voulaient pas que nous soyons proches les uns des autres au cas où nous aurions formé un groupe solidaire et réclamé plus d’argent. C’est très bizarre, toutes ces choses dont nous ne nous rendions pas compte à l’époque", dit-elle aussi. Des confidences recueillies 18 ans après le lancement des "Frères Scott" et 9 ans après la fin de la série.

