Les Grosses Têtes "homophobes" ? Florian Gazan réagit aux critiques (Exclu vidéo)

En décembre dernier, une étude publiée par l'association des journalistes LGBTI a estimé que l'émission "Les Grosses têtes" présentée par Laurent Ruquier sur RTL était "discriminante" et "homophobe". Dans une interview à Télé 2 Semaines, le célèbre animateur avait accepté de revenir sur cette polémique qu'il avait alors jugé "grotesque". "Si des gens pensens que je suis homophobe, raciste, sexiste - et j'en oublie - tant pis pour eux. Personne ne les a obligés à écouter 'Les Grosses Têtes' pendant un mois ! Pourquoi se sont-ils rendus malheureux à faire cela, en cherchant absolument ce qu'ils avaient envie de trouver ? Mais ce qui compte, c'est d'être soutenu par sa direction, et cela a été le cas", disait-il.

En effet, Nicolas de Tavernost - le PDG du groupe M6 qui détient RTL - s'était exprimé sur Twitter. "Depuis 43 ans, 'Les Grosses Têtes', c'est de la bonne humeur, de l'humour et des sociétaires représentant toute la diversité de notre société : c'est tout cela qui en fait l'une des plus belles audiences de la radio", postait-il.

"On se moque, on se taquine..."

Mardi 23 février, Mickael Dos Santos a reçu Florian Gazan dans "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. Membre de la bande des "Grosses têtes" sur RTL, l'animateur a accepté de revenir sur ces critiques dont l'émission a été la cible. Comment les a-t-il vécues ? "On n'a pas compris parce que franchement, dans l'équipe, il y a de tout. S'il y a bien une bande, une famille dans laquelle tout le monde est représenté, les hétéros, les homosexuels, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les vieux, les jeunes... Toute la société est dans 'Les Grosses Têtes' et on fait des vannes sur tout et sur tout le monde. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une période où c'est compliqué", a-t-il dit.

À la suite de cette polémique, hésite-t-il aujourd'hui à participer aux "Grosses Têtes" ? "Non, parce qu'on a la chance grâce à Laurent Ruquier d'avoir un vrai espace de liberté et on nous laisse vraiment dire exactement ce qu'on veut. On se moque, on se taquine entre nous, c'est le jeu, mais il y a beaucoup de bienveillance, on s'aime beaucoup tous, on est vraiment une grande famille (...) On ne peut pas nous accuser de ça dans le sens où toutes les composantes qui nous accusent sont représentées même sur-représentées. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas beaucoup, notamment, d'homosexuels dans l'équipe. C'est là où c'est absolument ridicule. C'est un soufflé qui est retombé aussi vite que c'était monté, sans doute parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir", a-t-il clarifié.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief de Non Stop" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV