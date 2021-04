Les Grosses Têtes - Jean-Jacques Peroni : Steevy Boulay réagit à son départ de l'émission (Exclu vidéo)

Mardi 6 avril 2021, Steevy Boulay était l'invité du "Débrief de Non Stop" sur Non Stop People. Un entretien organisé à l'occasion des "20 ans de Loft Story", émission dans laquelle le chroniqueur a été révélé au début des années 2000 aux côtés, entre autres, de Loana. Interrogé sur les derniers évènements qui ont secoué la vie de cette dernière, Steevy Boulay n'a pas mâché ses mots à son encontre, révélant ne plus vouloir entendre parler d'elle. "Je lui ai tendu la main trois fois, elle n'a jamais daigné répondre à mes messages (...) Elle n'a répondu à absolument personne. J'en suis à un point où je me dis qu'elle ne nous aime pas. Ou sinon elle veut rester dans cette galère. En tout cas, on ne peut pas nous reprocher à nous de ne rien avoir fait pour l'aider", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Moi, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de cette fille. Quand vous tendez la main à quelqu'un trois fois et qu'elle ne vous répond même pas, le B.A BA de la politesse c'est au moins de dire : 'Merci Steevy, mais non'. L'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne passe pas. Maintenant, si je la vois, je serai très content de la revoir. Mais ses péripéties maintenant, ne comptez plus sur moi, c'est terminé. Je lui ai proposé mon aide. Avec ma mère, on voulait l'aider, on aurait tout fait pour elle parce que j'avais beaucoup d'estime pour elle. Visiblement, l'estime n'est pas réciproque. Quand quelqu'un envoie un message, la moindre des politesses, c'est de répondre, ça ne coûte rien de répondre, surtout quand on vous propose de l'aide".

"Il va beaucoup me manquer..."

Dans ce même entretien, Steevy Boulay a accepté de revenir sur le départ de Jean-Jacques Peroni des "Grosses Têtes" à la suite des propos qu'il avait tenus dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People le 1er avril dernier. Il avait notamment dénoncé la censure de la "bien-pensance" sur RTL. Steevy Boulay se sent-il censuré sur les ondes, lui qui fait partie des "Grosses Têtes" ? "Je n'ai pas l'impression d'être censuré. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut dans 'Les Grosses Têtes' (...) Je ne sais pas ce qu'il a Jean-Jacques. Les bars sont fermés, il n'a pas peut-être pas le moral. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, attention", a-t-il répondu.

Et de poursuivre : "Je ne pense pas qu'il ait été viré. Je pense que son départ est volontaire. Je suis très triste. Avant l'émission, je parlais souvent avec lui. On parlait de la Bretagne qu'on adore (...) Il va beaucoup me manquer en tout cas, ça c'est une certitude".

Par Non Stop People TV