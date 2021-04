Les Grosses Têtes : Jean-Jacques Peroni tacle Laurent Ruquier et déplore une censure (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Il y reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, cette semaine, il a échangé avec Singuila sur son enfance, notamment sur le lien compliqué qu'il avait avec son père. Le chanteur a aussi réagi aux violences policières et au racisme. Julie Andrieu - l'animatrice des "Carnets de Julie" sur France 3 - a elle aussi accepté l'invitation du présentateur. Un entretien pendant lequel cette dernière est revenue sur le décès de sa maman survenu en juin 2016.

Ce jeudi 1er avril, Jordan de Luxe a reçu Jean-Jacques Peroni dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour l'humoriste de 68 ans de parler de son expérience aux "Grosses Têtes", lui qui y participe depuis plus de 20 ans. A la question : "Vous redoutez la fin des "Grosses Têtes' ? De partir ?", voilà ce qu'il a répondu : "Quand je m'emmerde, je me tire. Comme on est sous la botte à la kommandantur bien pensante, je m'emmerde. Je dis qu'on ne peut pas faire rire avec des bonnes pensées".

"On est censuré par la bien-pensance"

Jean-Jacques Peroni a ensuite raconté son quotidien au sein des "Grosses Têtes". "J'arrive, je mets les pieds sous la table, je fais le con et je me tire tout de suite après", a-t-il lâché. Et de poursuivre : "On est censuré par la bien-pensance et la 'moraline'. Il y a de l'autocensure. Je raconte une blague. Et Laurent Ruquier me dit 'celle-là, on va la couper'. Comme je dis, on n'est pas à France Inter ici, merde ! Les autres qui disent : 'Ah oui, il faut le couper'. Ceux qui prétendent faire rire". "Et vous réagissez comment à ça ?" lui a alors demandé Jordan de Luxe. C'est par un bras d'honneur que Jean-Jacques Peroni a exprimé le fond de sa pensée.

Par Non Stop People TV