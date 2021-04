Les Grosses Têtes : Jean-Jacques Peroni viré de RTL

Aux Grosses Têtes pendant plus de 20 ans, Jean-Jacques Péroni était une figure emblématique de l’émission animée par Philippe Bouvard puis Laurent Ruquier. Jeudi 1er Avril, il s’est confié à Non Stop People dans "L’instant de Luxe" et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la station de radio. Lorsqu’est évoqué son avenir au sein de la radio, et lorsqu’on lui demande s’il redoute la fin des Grosses Têtes, il répond : "Quand je m'emmerde, je me tire. Comme on est sous la botte à la kommandantur bien pensante, je m'emmerde. Je dis qu'on ne peut pas faire rire avec des bonnes pensées". Avant d’ajouter : "J'arrive, je mets les pieds sous la table, je fais le con et je me tire tout de suite après". Ensuite, il dénonce la censure qui reignerait au sein de RTL : "On est censuré par la bien-pensance et la 'moraline'. Il y a de l'autocensure. Je raconte une blague. Et Laurent Ruquier me dit 'celle-là, on va la couper'. Comme je dis, on n'est pas à France Inter ici, merde ! Les autres qui disent : 'Ah oui, il faut le couper'. Ceux qui prétendent faire rire".

Sanction immédiate

Contacté par nos confrères de Puremédias, Jean-Jacques Peroni a déclaré : "Je m'en fous d'avoir été viré. Complètement. Je n'ai aucun regret concernant mes propos" Il déplore par ailleurs, concernant RTL : "Ce n'est plus la même radio. Depuis que M6 a racheté, ce n'est plus RTL. Ce n'est plus la rue Bayard. Il n'y a plus rien à en dire". Il a en suite dédouané Laurent Ruquier : "Ce n'est pas du tout lui. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Ruquier", avant d'ajouter "Je ne veux pas savoir qui a pris cette décision. Je m'en fous. On ne peut pas dire ce qu'on veut. C'est la muselière. Moi, la muselière, je l'arrache".

Par Sarah Chelly