Les Grosses Têtes : pourquoi Isabelle Alonso n'est plus dans l'émission (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Isabelle Alonso a donné une interview exclusive à Télé-Loisirs dans laquelle elle a parlé de sa longue absence sur le petit écran. "Au bout de sept ans d'On a tout essayé', j'avais vraiment fait le tour. Et lorsque l'émission s'est arrêtée, on ne m'a pas proposé grand-chose. Mais ça ne me dérangeait pas, car mon vrai métier, c'est écrivain. Ça ne me déplaît pas de m'aérer la tête à la télévision, mais c'est du plus. Ce qui est amusant quand vous arrêtez la télé, c'est que les gens pensent que vous ne faites plus rien de votre vie, que vous êtes 'morte'", disait-elle.

Au moment de cet entretien, Isabelle Alonso s'apprêtait à rejoindre l'équipe de "Je t'aime, etc.", l'émission présentée par Daphné Bürki sur France 2. "Quand on m'a appelée, on m'a dit : 'Tu auras carte blanche et tu pourras dire ce que tu veux'. Avouez que c'est tentant, c'est même un luxe par les temps qui courent (rires) ! Je ne connaissais pas l'émission, j'ai regardé des extraits sur Internet et j'ai adoré", confiait-elle.

"On me chopait toujours sur les mêmes trucs"

Isabelle Alonso est l'invitée de Jacques Sanchez ce mercredi 11 mars. La chroniqueuse a accepté de révéler pourquoi elle n'est plus dans l'émission "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier sur RTL. "Je me souviens au début, quand je faisais 'Les Grosses Têtes' - même à l'époque de Philippe Bouvard - il y avait quelques chroniqueurs qui s'accrochaient un peu et qui faisaient la vanne qu'ils avaient déjà faite 15 fois et je me souviens avoir pensé : 'Il ne faut pas que je devienne celle qui a fait un tour de trop' (...) C'est pas que je m'ennuyais, déjà peut-être un petit peu. On me chopait toujours sur les mêmes trucs, la féministe de service. Ça finissait par être lassant. Ils n'avaient pas l'air de trouver de quoi se renouveler", dit-elle. Quant à ses rapports avec Laurent Ruquier, elle en a dit plus. "On se voit de temps en temps", a-t-elle précisé.

Par Non Stop People TV