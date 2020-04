Les Grosses Têtes : quelles célébrités sont sociétaires de l’émission ?

L’émission "Les Grosses Têtes" fait rire la France entière sur RTL quotidiennement et sur France 2 ponctuellement. Le secret ? Des animateurs et des chroniqueurs ironiques et futés. À noter que Philippe Bouvard a créé et animé l’émission de 1977 à 2014 avant que Laurent Ruquier ne prenne la relève (Christophe Dechavanne avait présenté l’émission quelques mois en 2000). Cette transition ne s’est pas faite sans heurts. "Je dois être le seul dans l'histoire de la radio qui a été remplacé par celui qui essayait de le rattraper en vain depuis des années. Et je me croyais intouchable. C'était une faiblesse d'interprétation de ma part", déclarait Philippe Bouvard dans les colonnes du Midi Libre en janvier 2020. Durant toutes ces années, les présentateurs ont su s’entourer d’une bande de joyeux lurons, les sociétaires des Grosses Têtes comme ont les nomment. De 450 émissions à une participation, près de 190 personnalités françaises peuvent se targuer d’avoir ce titre.

Pierre Bénichou fidèle sociétaire des Grosses Têtes

Mais quelles sont-elles ? Arrêtons-nous sur les célébrités qui ont participé à plus de 100 émissions (selon le décompte du site officiel des Grosses Têtes). Parmi elles, figurent Karine Le Marchand (100 émissions), Roselyne Bachelot (101), Elie Semoun (103), Philippe Manœuvre (110) et Michèle Bernier (111). Parmi les chroniqueurs réguliers, on peut également compter Stéphane Plaza (149), Arielle Dombasle (183 participations), Isabelle Mergault (196), Jeanfi Janssens (211) ou encore Steevy Boulay (219). Et puis il y a les fidèles parmi les fidèles. Laurent Ruquier est très souvent entouré pour son émission de Chantal Ladesou (309 émissions), Laurent Baffie (333), Caroline Diament (386), Jean-Jacques Peroni (436), Florian Gazan (446) et surtout Bernard Mabille (449). Le 31 mars 2020, la grande famille des "Grosses Têtes" a dû dire au revoir à une figure de l’émission : Pierre Bénichou. Le journaliste s’est éteint à 82 ans. Il est mort "dans son sommeil, à son domicile", précisait son fils Antoine Bénichou à l’AFP. Pierre Bénichou avait participé à 435 émissions des Grosses Têtes.

