Les Inconnus bientôt de retour ? Pourquoi Bernard Campan "bloque" leur reformation (Exclu vidéo)

Pendant des années, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus ont fait rire les Français. Leurs sketchs ont marqué le monde de la télévision et dans les bêtisiers, il est toujours possible de revoir quelques extraits. Avec un tel succès, "Les Inconnus" s'étaient lancés au cinéma avec des films comme "Les Trois Frères" ou encore "Le Pari". Séparés depuis, les trois amis sont souvent interrogés sur une possible reformation. D'ailleurs, les Français n'espèrent qu'une chose : leur retour sur scène.

Mais difficile de convaincre le trio, plus particulièrement Bernard Campan. En 2019, dans "Les Terriens du samedi", il expliquait pourquoi il hésitait à remonter sur scène. "Moi, je suis plutôt pour ce qui a été fait a été très bien fait. Donc pour qu'on refasse quelque chose, il faut que ce soit peut-être mieux, ce qui est très difficile. Si c'est aussi bien, ça peut passer pour moins bien parce qu'on a quand même pris un coup de vieux… Donc, je suis très hésitant", disait-il.

"Ce sont mes frères"

Mercredi 22 octobre, Bernard Campan était l'invité de Christophe Combarieu dans "Face à la Scène". Et forcément, l'humoriste a été interrogé sur le trio qu'il formait avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus dans "Les Inconnus". Si le trio ne s'est pas reformé, leurs liens d'amitié sont restés intacts. "Ce sont mes frères de coeur. C'est ma famille Pascal et Didier, ce sont mes frères, alors peut-être qu'on est demi-frères comme dans 'Les 3 Frères', c'est vraiment mon ADN", a-t-il dit.

Quant à un retour sur scène des "Inconnus", ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Mais Bernard Campan n'a pas complètement fermé la porte à ce projet, comme il l'a révélé dans la suite de l'entretien. "Dans toute famille, il y a des divergences (...) C'est moi qui bloque, je suis quand même ouvert et on en discute récemment encore avec Didier Bourdon de ce qui serait possible (...) Ca revient assez souvent".

Par Non Stop People TV