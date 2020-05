Les Inconnus : pourquoi le trio ne sera pas de retour de sitôt

Dans les années 80- 90, Les Inconnus ont faire rire la France entière grâce à leurs sketchs et leurs parodies télévisées. Le trio était composé de Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Depuis, les trois hommes ont pris des chemins opposés et tous les trois ont fait carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre. Mais les fans des Inconnus ne désespèrent pas que le trio se reforme, ne serait-ce que le temps d’un spectacle. Un retour qui ne se fera pas de sitôt voire qui ne viendra jamais. Car si Didier Bourdon et Pascal Légitimus sont partants, Bernard Campan l’est beaucoup moins. Notamment parce que la carrière du comédien a pris un tournant résolument plus dramatique depuis une quinzaine d’années. Et aussi et surtout parce qu’il estime que Les Inconnus ont fait leur temps.

Bernard Campan contre l’idée d’un retour

"Moi, je suis plutôt pour ce qui a été fait, a été très bien fait. Donc pour qu’on refasse quelque chose, il faut que ce soit peut-être mieux, ce qui est très difficile. Si c’est aussi bien, ça peut passer pour moins bien parce qu’on a quand même pris un coup de vieux. Donc je suis très hésitant", déclarait Bernard Campan sur le plateau "Des Terriens du samedi" en mai 2019. Des propos qui résonnent d’autant plus qu’en 2014, Les Inconnus avaient sorti au cinéma la suite des "Trois Frères" appelée "Les Trois Frères, le retour". Le film s’était soldé par un échec commercial et critique. Si Les Inconnus ne sont pas près de se reformer, les trois hommes continuent de se voir. "Nous sommes amis avant d’être artistes", indiquait Pascal Légitimus en décembre 2019 sur Non Stop People. "On est très occupés, mais on s’arrange quand même de temps en temps pour se coaguler amicalement", ajoutait-il non sans humour.

Par Non Stop People TV