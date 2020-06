Les mystères de l’amour : Jean-Luc Azoulay répond aux accusations d’une actrice

Les fans des "Mystères de l’amour" ont récemment appris le départ de l’une des actrices de la série. Magali Semetys, alias Marie Dumont, a décidé de partir et s’explique dans un post Facebook. Si elle retient des "moments formidables", elle écrit également : "Depuis environ un an, plusieurs choses ne me convenaient plus dans la série, des scénarios aux conditions de travail en passant par les aspects humains et les différences de traitement". Elle assure que son départ s’est fait "d’un commun accord". L’actrice de 41 ans s’est ensuite confiée à Télé Loisirs sur les raisons de son choix.

Jean-Luc Azoulay répond à toutes les accusations de l’actrice

Magali Semetys évoque alors des scénarios "absurdes voire complètement nuls". Elle ajoute que "les scènes de pieds récurrentes" et les nombreuses "histoires sexuelles" la dérangent. L’actrice raconte qu’elle a écrit au producteur Jean-Luc Azoulay "il y a environ un an" pour lui signifier qu’elle ne montrerait plus ses pieds dans les tournages. Le coup de gueule de Magali Semetys a été entendu par le principal intéressé qui lui répond dans Voici ce mercredi 10 juin. Par rapport à son rôle qui n’évoluait pas, le producteur précise, "Elle est un personnage secondaire ! Je ne peux pas lui créer tout d’un coup (…)". Quant aux scénarios "absurdes", Jean-Luc Azoulay estime qu’elle "n’a rien compris" et s’appuie sur les audiences de la série pour contredire la comédienne.

Il répond également aux accusations de Magali Semetys sur les histoires sexuelles. "Il y a beaucoup de comédie, c’est du vaudeville" argumente le producteur avant d’ajouter, "Je pense que Magali s’est fait un film de la série et je pense, comme beaucoup de comédiens, qu’elle ne regarde que ses scènes et pas les autres". Il rebondit également sur les plans de pieds, "C’était une scène au commissariat avec deux flics (…) la seule chose pour montrer qu’elles font des trucs de nanas, c’est de se mettre du vernis sur les pieds ! C’est rigolo !" Jean-Luc Azoulay estime que l’avis de l’actrice sur la série ne le "touche pas beaucoup" et conclut par "elle a décidé de partir".

Par Non Stop People TV