Les touristes mission safari : qui participe à l’émission d’Arthur ?

Arthur ne cesse de surprendre ses invités dans ses émissions. Et alors qu’il a déjà proposé à certaines célébrités de se glisser dans la peau de policier ou encore de pompiers, l'animateur a également décidé de proposer à six stars françaises de devenir des soigneurs dans un parc naturel animalier : "Six personnalités jetées en immersion façon Koh Lanta ou Pékin Express. On avait créé un format au départ qui s’appelait 'Six stars, trois jours, deux nuits'. Quand on est parti faire cette immersion, le mot 'touriste' est arrivé tout de suite parce que c’était un vrai délire", a confié Arthur à nos confrères de LCI. C’est au PAL, parc animalier situé en Auvergne que les fameux touristes ont enfilé leurs tenues. Et pour l’occasion, ce sont six personnalités bien connues des téléspectateurs qui ont accepté l’invitation d’Arthur.

6 stars bien connues du public

L’animatrice Karine Ferri, la chanteuse Camille Lou, le mannequin Baptiste Giabiconi et les humoristes Cartman, Jarry et Artus sont les stars de ce numéro. Les touristes vont notamment s’affronter dans des épreuves et devront récolter des grigris sous forme de bracelets. Au final, celui qui en aura le plus aura la chance de donner son prénom à un nouveau-né du parc. Toujours auprès de LCI, Arthur a confié que le programme a quelques airs de Koh-Lanta : "C'est une parodie involontaire de ces jeux d'aventures. Moi-même, je ne me suis pas rasé, j’ai mis une chemise bleue comme Denis, on a mis des commentaires similaires, le même type de musique mais avec un effet comique". Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 pour découvrir le numéro des Touristes mission safari.

Par Alexia Felix