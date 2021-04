Les Vacances des Anges 4 : Angèle séquestrée et frappée, son témoignage glaçant sur les coulisses du tournage

Des accusations très graves. Ce mercredi 21 avril, Cyril Hanouna est revenu sur un sujet qui suscite de vives polémiques dans "Touche pas à mon poste". L'émission de télé-réalité "Les Anges" est au coeur de nombreux scandales. Pour évoquer les coulisses de ce programme, le trublion de C8 a convié sur son plateau trois anciennes candidates et leurs témoignages ont bouleversé, mais surtout choqué, les téléspectateurs. Entre harcèlement, menaces et intimidations, Angèle et Rania, deux participantes des "Vacances des Anges 4", ainsi que Nathanya Sion, ont balancé sur les coulisses du tournage de cette télé-réalité. Encore touchée par ce qu'elle a traversé, Angèle Salentino a révélé : "Chaque candidate a vécu une histoire différente. J'ai recueilli les propos d'autres candidates. On leur a tiré les cheveux, on les a étranglées, on les a frappées".

La jeune femme a, par la suite, évoqué sa propre expérience qui l'a traumatisée. "Quinze personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et vont la pousser psychologiquement à bout", a-t-elle confié avant d'ajouter : "Ça se fera à travers des humiliations, des insultes... Dans mon cas, on m'a aspergé le visage de produits ménagers, on m'a insultée de 'pu** et de sal***', on m'a menacé et on a voulu me frapper...". Angèle s'est attardée sur un candidat en particulier, sans dévoiler son identité. "Et puis un candidat qui est spécialisé dans le harcèlement envers les femmes - il le fait chaque année - s'est approché de moi en me disant clairement 'Je n'en ai rien à f*utre de la production, tu vas voir' en s'avançant vers moi. Il a bien compris qu'il y avait les caméras et là il a dit : 'C'est ma femme qui va te casser la gu*ule'", a-t-elle raconté, avant de préciser qu'il continuait à lui hurler dessus : "Je vais tuer ta mère et ton père", alors qu'elle s'éloignait de lui.

Cependant, son calvaire ne s'est pas arrêté ainsi et elle a continué, sous le regard abasourdi de Cyril Hanouna. "Suite à ça, on m'a montée à l'étage, je n'en pouvais plus, j'étais à bout. Et là, encore une fois, deux autres candidats arrivent et une candidate - qui est elle aussi spécialisée dans le harcèlement - me dit : 'Toi, tu vas voir, t'as de la chance qu'il y ait le vigile à côté de toi, mais tôt ou tard tu vas voir cette gifle, tu vas te la manger, tu vas te la prendre", a-t-elle poursuivi, encore émue. Par ailleurs, elle a confié avoir été séquestrée par la production, qui a décidé de l'isoler elle, et non les autres candidats, à la suite de cette scène de violence. "On m'a enfermée dans une chambre à clé parce que j'ai été agressée", a-t-elle conclu. Un témoignage glaçant qui a provoqué une vague de froid sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Les internautes ont également été touchés par ces terribles confidences et ont appelé au "boycott" du programme.

Par Solène Sab