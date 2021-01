Les Vacances des Anges : après Ricardo, Nehuda livre sa version de l’agression

Le 10 janvier dernier, nos confrères du "Parisien" révélaient qu’une violente altercation s’était déroulée sur le tournage des "Vacances des Anges", à La Réunion. La bagarre a éclaté entre deux candidats, la nounou de la production et le maire de la ville de Saint-André, Joé Bédier. Ce dernier a rapidement pris la parole pour expliquer sa version des faits. Selon lui, il déjeunait tranquillement avec sa famille au restaurants quand les deux candidats des "Vacances des Anges" et leur nounou l’auraient violemment agressé. "Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme 'Vous avez pris des photos ce n’est pas normal'. Je pensais qu’elle plaisantait, pas du tout. Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j’ai pris des coups, je pensais que je n’allais pas m’en sortir", a-t-il expliqué au "Parisien".

Nehuda : "Ils ont littéralement sauté sur Ricardo"

Les deux candidats des "Vacances des Anges" ne seraient autre que Ricardo et Nehuda. Le couple s’est exprimé. D’abord, Ricardo a raconté sa version de l’histoire au "Parisien". Installé avec sa compagne Nehuda et leur fille de 3 ans dans un hôtel dont le nom est gardé secret par sécurité, le candidat de 30 ans a témoigné : "Comme depuis trois jours, la personne en charge des candidats, Johanna, a demandé aux gens autour de nous de ne pas diffuser les photos pour des raisons de confidentialité. Rien de mal. […] Sauf que là, elle est tombée sur deux personnes acharnées, qui immédiatement se sont mises à l’insulter alors qu’elle fait 1,30 m". "Moi, j'étais au loin, en train de faire manger ma fille, quand ma compagne est intervenue pour prendre sa défense. Jusqu'au moment où le fils du maire s'est levé et lui a dit : 'Ici, t'es chez nous'. Puis, il s'est avancé vers elle comme s'il allait l'agresser", a poursuivi Ricardo Pinto qui a alors voulu défendre sa compagne. Une version confirmée par Nehuda. La jeune femme vient de sortir du silence sur Instagram. "Il s'approche vers moi avec la main devant. Je ne vais pas mentir, je ne peux pas vous dire qu'il allait me taper. Mais il est allé vers moi en criant avec la main en avant", détaille Nehuda dans sa vidéo. C’est à ce moment-là que Ricardo s’est interposé. "A partir de ce moment-là, le maire, le fils du maire, le gendre, la mère se sont rués et ont littéralement sauté sur Ricardo", explique la starlette de télé-réalité, encore visiblement choquée.

Par Matilde A.