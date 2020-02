Les votes de la Star Académy truqués ? Benjamin Castaldi balance

Georges-Alain Jones aurait-il la rancune tenace ? Près de dix-huit ans après sa participation à la seconde saison de la "Star Académy", l’ancien élève du château balance sur les coulisses de l’émission. Dans les colonnes du "Parisien", il affirme qu’il aurait dû aller en finale avec Emma Daumas, mais aussi que tout était truqué. Selon lui, à peine l’émission lancée, les producteurs avaient déjà choisi leurs finalistes, et tant pis pour les votes du public qu’ils auraient manipulés à leur guise. "C'était décidé avant même l'émission ! J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale, car je les menaçais de tout balancer. Mon problème, c'est que j'étais plus vieux que les autres candidats et que j'avais compris les rouages", a-t-il expliqué.

Ce mardi 18 février, les chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" sont revenus sur les déclarations de Georges-Alain. L’occasion pour Benjamin Castaldi, ancien animateur phare de TF1, de dévoiler comment se passaient réellement les éliminations des candidats. "Premièrement, on est en 2002 donc c’est la deuxième saison et avant ce programme-là, il y a eu ‘Loft Story’" commence par contextualiser le chroniqueur de Baba. A l’époque, la productrice de l’émission qui n’est autre qu’Alexia Laroche-Joubert "avait dit clairement : ‘Je ne fais pas une émission de chanson. Je fais une émission de télé-réalité’".

Les systèmes de vote manipulés

La suite de ses révélations semble aller dans le sens de celles de Georges-Alain : "Jusqu’à l’année où Magalie Vaé a gagné la 'Star Académy', c’est vrai que les votes on pouvait les fermer quand on voulait". Un procédé qu’il aurait découvert à ses dépens lorsqu’il était aux commandes du "Loft 2" : "Ils voulaient absolument, je l’ai découvert à l’antenne et en direct, que la candidate qui était la fille de forain soit sauvée. Et ils ont coupé les votes ces abrutis, à 21h15 en mettant le disque : ‘Les votes sont clos’".

Désormais les émissions de télé-réalité sont soumises à une règle bien précise : "L’huissier doit contrôler, non seulement l’ouverture des votes, mais aussi la fermeture des votes". Il ajoute : "Dès qu’ils ont contrôlé quand on ouvrait et on fermait, ils se sont retrouvés avec une Magalie Vaé qui est bien sympathique, mais dont ils ne voulaient absolument pas comme gagnante".

Par C.F.