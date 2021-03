Les Z’Amours : Clap de fin pour l’émission historique de France 2

C’est en 1995 que l’émission Les Z’Amours voit le jour. Le jeu, devenu aujourd’hui culte, met en scène des couples amenés à se livrer sur leur intimité et surtout, savoir s’ils se connaissent sur le bout des doigts. De février 1995 à juillet 2000, l’émission Les Z’Amours était présentée par Jean-Luc Reichmann sur France 2 avant que ce dernier se voit proposer un poste chez TF1. Pendant à peine trois mois, Patrice Laffont prend le relais avant d’être remplacé par Tex. De 2000 à 2018, Tex incarne Les Z’Amours. Alors que les audiences flambent, Tex se fait licencier par France Télévisions après son passage sur le plateau de Julien Courbet dans "C’est que de la télé" sur C8. Invité, Tex raconte une blague sur les femmes battues. Une semaine plus tard, France 2 annonce la mise à pied de Tex, qui est écarté de la présentation des Z’Amours. Puis, la direction de France Télévisions le licencie pour faute grave.

Après 26 ans d’antenne, Les Z’Amours disparaissent

Pour le remplacer, le service public fait appel à Bruno Guillon. Également animateur sur Fun Radio, il n’aura eu l’occasion d’animer que trois saisons des Z’Amours. Et pour cause, selon une information du "Parisien" dévoilée ce samedi 20 mars 2021, l’émission Les Z’Amours "ne sera pas reconduite sur France 2 à la rentrée". Une information à prendre, pour le moment, avec des pincettes puisque, comme l’affirme Le Parisien, la direction de France Télévisions n’a pas souhaité confirmer. Si l’arrêt des Z’Amours devenait officiel, ce serait un énorme coup dur pour l’animateur-producteur Arthur. "Celui-ci a racheté, l'été dernier, la société Sony Pictures France, qui fabrique le jeu de France 2, via son groupe Satisfaction (‘Vendredi tout est permis’, ‘Les Touristes’, ‘District Z’…). Contacté, il n'a pas souhaité faire de commentaire", précise le quotidien.

Par Matilde A.