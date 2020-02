Les Z'amours : Jean-Luc Reichmann voulait des couples homos mais pas sa direction

Si Bruno Guillon est aujourd'hui à la tête des Z'amours sur France 2, Jean-Luc Reichmann avait par le passé présenté l'émission entre 1995 et 2000. Et malheureusement pour l'animateur, cette expérience a été gâchée à cause d'une histoire qui aujourd'hui ferait scandale. Invité sur Europe 1 dans l'émission "Hondelatte raconte", Jean-Luc Reichmann a expliqué qu'il avait tenté de faire évoluer les mentalités en invitant des couples de même sexe. Mais son idée a été très mal accueillie : "La première fois que j'ai proposé de mettre des couples homosexuels sur le plateau des Z'amours à Michèle Cotta et à monsieur Duhamel (les dirigeants de la chaîne publique à cette époque, ndlr) on m'a regardé et on m'a dit : 'Mais c'est pas possible, on va faire des spéciales homosexuels ?'. J'ai demandé pardon, en disant 'Non non il y aura des couples homosexuels'. Je vous parle de ça en 1998, c'est une histoire de fou ! À l'époque du Black-Blanc-Beur, rappelez-vous !".

Pas de couple homosexuel sur France 2

Heureusement pour Jean-Luc Reichmann, les choses ont changé sur France 2. Alors que Bruno Guillon a repris avec succès les rênes de la présentation des Z'amours après le départ de Tex, l'animateur met un point d'honneur à inviter toutes les diversités de couple dans son jeu. Une très bonne initiative, qui a été gâchée en 2018 par un tweet homophobe de la part d'un spectateur. Face à la polémique, Bruno Guillon avait rapidement pris la parole sur Twitter pour défendre ses invités : "Si voir des couples LGBT dans 'Les Z'amours' vous gêne, sachez que c'est avec un plaisir non dissimulé que j'en recevrai d'autres… Beaucoup d'autres ! En fait, la vraie #genance, ça reste votre message, et votre état d'esprit en 2018".

Par Alexia Felix