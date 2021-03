Les Z'amours : Tex "peiné" par l'arrêt de l'émission, il se confie (Exclu vidéo)

Dimanche 21 mars, Le Parisien a annoncé une nouvelle qui n'a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux, à savoir l'arrêt des "Z'amours", jeu emblématique diffusé depuis 26 ans sur France 2. Très vite, les réactions ont fusé, à commencer par celle de Jean-Luc Reichmann qui avait lancé le jeu en 1995 avant de laisser sa place à Tex en 2000. Et c'est sur Instagram que l'animateur des "12 coups de midi" a posté le message suivant :

"Une page se tourne. Je viens d’apprendre une bien triste nouvelle... Il y a 26 ans, nous débutions une aventure merveilleuse ensemble, avec vous, qui se termine aujourd’hui. Plus de 5 ans de bonheur à présenter 'Les Z'amours' qui m’ont permis également d’en être là où je suis. Une grande pensée à toutes les équipes des Z’amours".

Plus de contact avec Bruno Guillon

En exclusivité, Jordan de Luxe a reçu Tex sur le plateau de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier temps, l'animateur a révélé comment il a été prévenu de l'arrêt de l'émission. "Un copain à moi, qui est adjoint au maire d'une grande ville qui m'a appelé pour me dire ça puis dans la foulée, j'ai eu une avalanche de coups de téléphone, de SMS et de messages WhatsApp", a-t-il précisé. Il s'est ensuite confié sur la réaction qu'il a eue. "La douche de bétadine d'une certaine manière et de l'autre le jeu de massacre continue à France Télévisions", a-t-il répondu.

Et de poursuivre : "J'ai l'impression d'être nettoyé d'un truc. On m'a tellement accusé d'un truc immérité. Bruno Guillon a fait trois ans, six ans pour Jean-Luc Reichmann et moi 18". S'il n'a pas eu Jean-Luc Reichmann au téléphone depuis l'annonce de la nouvelle, Tex a révélé que l'animateur était "peiné". Et de poursuivre : "Je suis peiné par l'arrêt de cette émission, parce que j'aimais cette émission. J'aimais cette émission comme j'aimais France 2 d'avant et le service public d'avant, on est tous malheureux de voir ce qu'il devient". Il a ensuite dit ne plus avoir de contact avec Bruno Guillon, l'actuel présentateur des "Z'amours". "Il fait sa vie (...) Je ne suis pas inquiet pour lui. Je trouve qu'il fait une belle carrière ce garçon". Ceux qu'il a contacté peu de temps après avoir été mis au courant, ce sont les cadreurs de l'émission. "Ils n'étaient pas au courant", a-t-il lâché. Et de conclure en révélant que si jamais l'émission revenait sur "W9 ou C8 ou sur une chaîne d'un groupe" et qu'on lui repropose, il signe ! "Ça m'a tellement marqué".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV