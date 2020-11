Les Z'amours : un célèbre animateur a refusé de présenter l'émission

Depuis 27 ans maintenant, France 2 diffuse l'émission "Les Z'amours". Et après plusieurs années, les animateurs se sont évidemment succédés. Le premier présentateur de ce divertissement était Jean-Luc Reichmann. En effet, on a tendance à l'oublier, mais l'animateur des "12 coups de midi" était à la tête du programme entre 1995 et 2000. Tout de suite après, il a été remplacé par Patrice Laffont qui n'a fait qu'un seul été, avant de laisser sa place à Tex. Ce dernier a présenté le programme pendant 18 ans, avant de se faire virer de la chaîne après une mauvaise blague. En effet, sur le plateau de "C'est que de la télé" présenté par Julien Courbet sur C8, Tex avait demandé : "Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? Elle est terrible, celle-là. On ne lui dit plus rien ! On vient déjà de lui expliquer deux fois !".

"ça me dérange ça"

Quelques jours après, la direction de France 2 déclarait dans un communiqué que Tex était évincé du jeu. France Télévisions a donc dû trouver un animateur en urgence, et c'est Bruno Guillon qui a pris les rênes du programme. "Les Z'amours" compte donc quatre présentateurs officiels à son actif, mais il y aura pu en avoir un cinquième. En effet, après Jean-Luc Reichmann, la chaîne a proposé à Sylvain Mirouf de rejoindre l'équipe, mais ce dernier a refusé. Invité dans l'émission "Un éclair de Gueny" sur radio VL, le magicien est revenu sur son refus. "J’avais fait les émissions à Vegas et derrière, Frank Marty (le producteur, ndlr) me dit 'Reichmann s’en va sur TF1, il faut que tu reprennes les Z’amours'". Mais alors qu'il s'attendait à ce que Sylvain Mirouf accepte, la réaction de l'animateur a été complètement différente et pour cause, il n'est pas fan du concept de l'émission. "Je vais vous dire la vraie raison, c’est qu’en fait je suis très mal à l’aise avec le fait que des gens qui viennent en couple, se ridiculisent sur des moments de vie intime, ça me dérange ça."

Par J.F.