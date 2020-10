LFAUIT : cette blague de Sugar Sammy sur la covid-19 qui ne passe pas

C'est parti ! M6 a lancé ce mardi 20 octobre la quinzième saison de La France a un incroyable talent. Et évidemment, cette dernière est placée sous le signe des gestes barrières et de la distanciation sociale avec la crise sanitaire du covid-19.

Il faut dire que l'émission a déjà perdu pas mal d'argent en ayant un cas positif dans l'équipe. En effet, le tournage a été reporté de quelques jours, comme le déclarait la production au Parisien : "La sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité. On va tester entre 200 et 250 personnes avant mardi. On a ouvert un bureau de tests pour toutes nos équipes techniques. On a embauché un référent Covid au sein du programme, chargé de veiller au respect de toutes les règles sanitaires. On a un médecin d'astreinte, qui prescrit les tests. On va bien au-delà de ce que le protocole publié le 25 juin dernier recommande".

une blague osée

Quelques jours plus tard, on apprenait que la personne positive était en réalité Eric Antoine. Le magicien et membre du jury a contracté le virus en plein tournage et a fait perdre beaucoup d'argent à la production. "J’ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production", comme il le confiait, toujours au Parisien.

Et ce mardi 20 octobre, Sugar Sammy s'est permis une petite blague pour détendre l'atmosphère. Après une prestation pour le moins lunaire d'un candidat, il a déclaré : "Je crois qu'on préfère tous attraper la Covid que revoir ce numéro". Une pointe d'humour qui a suscité les huées du public et des autres jurés.

Par J.F.