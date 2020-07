LFAUIT : David Ginola écarté, quel animateur pour lui succéder ?

Le 18 mai dernier, quelques jours après le début du déconfinement, Hélène Ségara, Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James et David Ginola ont fait leur retour dans une émission spéciale "La France a un incroyable talent". En effet, par écrans interposés, ils ont tous pu revisionner les meilleurs moments du programme, toutes saisons confondues. Quelques semaines plus tard, c'est dans "La France a un incroyable talent, la bataille du jury" que les téléspectateurs ont retrouvé toute l'équipe. Alors que M6 diffuse ce mardi 7 juillet le troisième volet de l'émission, les premières informations sur la prochaine saison ont déjà été dévoilées dans les médias.

Ainsi, un changement majeur va marquer cette édition, avec l'absence de David Ginola. En effet, comme l'a annoncé Puremédias la semaine dernière, l'ancien footballeur ne sera plus aux commandes du télé-crochet. Il quitterait même M6 à la rentrée, chaîne qu'il avait rejointe en 2016. David Ginola serait devenu "hors de prix", a glissé un cadre de M6 au Parisien. "L'aspect financier a pesé dans la balance. D'autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol". Des confidences que le principal intéressé n'a pas commentées.

Qui pour le remplacer ?

Le 2 juillet dernier, Alex Goude était invité sur la radio VL dans l'émission "Un éclair de Guény" de Maxime Guény. Celui qui a été aux commandes de "La France a un incroyable talent" pendant sept saisons en a profité pour dévoiler celui qu'il aimerait voir animer le télé-crochet. "Ça serait bien qu'ils mettent Jérôme Anthony ! Faites un putsch ! C'est un vrai gentil (...) C'est une bonne idée, faisons une pétition !" a-t-il lancé.

Alex Goude est aussi revenu sur son départ de l'émission, en 2015. "C'est la vie de la télé... Moi aussi je suis parti ! Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé un texto à Nicolas de Tavernost (patron du groupe M6, ndlr) pour lui dire merci car je suis celui qui aura animé 'La France a un incroyable talent' le plus longtemps, pendant six ou sept saisons", a-t-il poursuivi.

Par Clara P