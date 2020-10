LFAUIT : Eric Antoine révèle une surprenante anecdote liée à sa taille

Le coup d'envoi de la saison 15 de l'émission "La France a un incroyable talent" a été donné le 20 octobre dernier. Une nouvelle édition diffusée avec quelques mois de retard, le tournage ayant été décalé après un cas positif à la covid-19 au sein du jury. C'est en effet le magicien Eric Antoine qui a été contaminé et qui a donc être placé en quarantaine le temps de sa rémission. Depuis 2006, soit depuis la première saison de l'émission, Eric Antoine fait partie du célèbre jury, ce qui fait aujourd'hui un personnage clé du programme.



Connu pour ses spectacles humoristiques, le magicien de 44 ans est aussi connu pour sa taille : 2,07 mètres ! De quoi lui offrir le joyeux statut de "magicien le plus grand au monde". En 2019, dans les coulisses du Festival de Montreux où les humoristes se succèdent sur scène, Eric Antoine s'est confié au sujet de sa taille qui intrigue. L'occasion pour le public d'apprendre qu'il a connu, durant son enfance, une grave crise de croissance qui l'a obligé à rester régulièrement alité. C'est justement au cours de cette période qu"il se passionnera pour la magie et tuera le temps en créant des tours...

Eric Antoine a perdu 3 centimètres

A l'âge adulte, Eric Antoine a donc atteint les 2,07 mètres, une taille impressionnante qu'il ne mesure plus aujourd'hui. Contre toute attente, le magicien mesure désormais 2,04 mètres : Avant je mesurais 2,01 mètres auxquels il fallait ajouter 6 centimètres d'érection capillaire. J'ai perdu beaucoup de cheveux, en longueur et en épaisseur, c'est l'âge que voulez-vous. Je reste un fraudeur et un escroc, mais je ne peux plus tricher autant, désormais je n'ai plus que 3 centimètres d'érection capillaire" plaisantait-il.





Par E.S.