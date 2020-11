LFAUIT : Hélène Ségara vivement critiquée par les internautes pour son golden buzzer

En trois primes seulement, "La France a un incroyable talent" a déjà deux finalistes. Âgé de 18 ans, Antony a séduit les jurés et surtout Hélène Ségara avec sa chorégraphie sur un air d’opéra. Un moment émouvant qui lui a valu une standing ovation de la part du public, mais aussi d'Éric Antoine, Sugar Samy, Marianne James et notamment de la chanteuse du titre "Elle, tu l'aimes".

"Aujourd’hui, tu m’as profondément émue (…). Tu as dit que tu était autodidacte. Je pense que si tu as suivi la voie de tes parents, c’est parce que tu es passionné et ça se voit. Tu es né pour faire ça. Il est hors de question que je te laisse passer alors voilà, c’est pour toi !", a lancé Hélène Ségara avant d’actionner le second Golden Buzzer de la saison, ce 3 novembre 2020. Si le jeune homme a bluffé les jurés, Marianne James a toutefois jugé sa chorégraphie "datée", à l'instar des internautes qui ne semblent pas avoir compris le choix d'Hélène Ségara.

Hélène Ségara incomprise par les internautes

Sur Twitter, certains ont déploré ce buzz : "Vous êtes sérieux pour le golden buzzer? Je veux bien être convaincu, mais VRAIMENT, ça ne me touche pas. Désolé", "Une blague les golden buzzer cette année!", "Certes belle prestation, mais pas au point de golden buzzer" ou encore "Encore un buzz d'or en danse, plus qu'un et on aura la France a d'incroyables danseurs", "Je le comprends, mais je suis d'accord avec Marianne sur la choré. Je m'ennuyais et trouvais que c'était du vu et revu. Pas fan du son. J'ai adoré, en revanche les acrobaties et la sangle sur la fin. J'aurais aimé en voir plus". Heureusement, le jeune homme peut compter sur le soutien d’autres internautes fans de sa prestation : "C’était amplement mérité le Golden buzzer", "Talentueux ou aphrodisiaque ?" et "J'ai senti le #goldenbuzzer dans les yeux d'Hélène.... Tellement mérité devant tant d'humilité, de grâce, de force, de talent, Waow ! Bravo Anthony !!!", peut-on lire sur Twitter.

Le premier Golden buzzer de la saison a été attribué - à l’unanimité - à la troupe Lemonade pour sa chorégraphie inspirée par le mouvement Black Lives Matter. Un grand moment pour les jurés qui ont salué le message envoyé par les danseurs. "Nous sommes allés de surprise en surprise avec vous, il fallait une vision... On va voter non ? Non, on ne vote pas. Le Golden Buzzer tu l'as dans les tripes ou pas, il y avait des images d'une force, je suis très fière de mon Golden Buzzer", avait lancé Marianne James.

.@helenesegaraoff envoie directement Antony, un danseur talentueux âgé de 18 ans, en finale de #LFAUIT ! pic.twitter.com/kb4AjEFnqA — M6 (@M6) November 3, 2020

Par C.F.