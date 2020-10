LFAUIT : Karine Le Marchand se moque d'un symptôme d'Eric Antoine touché par la covid-19

Les téléspectateurs attendaient ce retour avec impatience ! Le tournage de la nouvelle saison de La France a un incroyable talent a pris beaucoup de retard. Et pour cause, le magicien Eric Antoine a été touché par la covid-19. Au début, l'identité avait été gardé secrète, mais dans les colonnes de TV Mag, il avait vendu la mèche. "Je n’ai pas le droit de le dire, mais c’est… moi ! J’ai mis 300 personnes au chômage. Et rien que pour un car régie, la facture est de 50 000 euros par jour. Au total, ça a coûté 2 millions d’euros à la production".

Ce mardi 20 octobre, il se confiait une nouvelle fois sur le sujet. Il s'est rappelé le jour où il a appris qu'il était positif : "J’en rigole aujourd’hui, mais j’étais tellement triste. J’ai appris que j’étais positif en pleine séance photo, juste avant les auditions. J’avais les larmes qui coulaient. J’ai pensé à tous les artistes qui font des centaines de kilomètres pour être là".

"je ne sais pas si on peut le dire en prime-time"

Eric Antoine conclut ensuite : "Les autres jurés ont été très chics avec moi et m’ont vite déculpabilisé". Mais c'était sans compter sur l'humour de Karine Le Marchand. Ce mardi, sur le plateau de La France a un incroyable talent, l'animatrice a décidé de révéler au grand jour l'un des symptômes du grand magicien Eric Antoine. "Ah non, il avait un symptôme quand même. Je ne sais pas si on peut dire en prime-time que tu faisais caca mou. (...) Non mais le problème, c'est qu'il faisait caca mou mais il n'avait pas perdu l'odorat". Une information qui a évidemment beaucoup fait rire le public et le jury.

Par J.F.