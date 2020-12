LFAUIT : la victoire de la famille Lefèvre ne fait pas l'unanimité

C'était une finale très attendue et on ne peut plus particulière. En effet, la grande finale de "La France a un incroyable talent", présentée par Karine Le Marchand était diffusée ce mardi 15 décembre. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les passages sur scène étaient enregistrés il y a quelques mois, mais pour que les téléspectateurs puissent voter, les dernières minutes de l'émission étaient en direct en respectant strictement les mesures barrières. Mais une famille manquait à l'appel, la famille Lefèvre. En effet, les enfants ont été testés positifs à la covid-19 quelques jours avant l'enregistrement de l'émission.

"Mais grosse blague"

C'est donc à distance, dans son domicile à Versailles que la famille Lefèvre a assuré sa prestation, un chant de Noël. En effet, cette passion pour le chant les unit depuis quelques années maintenant comme le confiait le père de famille. "Nous voulions faire passer notre amour de la musique sacrée et notre foi catholique est rendue visible de cette manière".

Ils ont donc remporté cette saison de "La France a un incroyable talent" ainsi que les 100 000 euros, mais cette victoire n'était pas au goût de tous. En effet, certains internautes n'ont pas compris pourquoi leurs prestations avaient tant ému : "On m'explique la famille Lefèvre ? Certes c'était beau leur prestation, mais sérieux il y avait des gens qui méritaient plus, clairement je ne l'ai pas vu venir" ou encore "Vous allez me dire qu'il y a des millions de gens en France qui ont voté pour la famille Lefèvre alors que tous les autres talents étaient 1000 fois meilleurs qu'eux ? Mais grosse BLAGUE !".

Nan mais vous êtes vraiment sérieux là avec la famille Lefèvre.... jsuis choquée #LFAUIT pic.twitter.com/6TZFdf8GVi — sab c (@Babygirl971Sab) December 15, 2020

Par J.F.