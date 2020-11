LFAUIT : l'émission attaquée sur Instagram, Karine Le Marchand réplique

Le 20 octobre dernier, les téléspectateurs ont retrouvé Karine Le Marchand aux commandes de la 15e saison de "La France a un incroyable talent". C'est elle qui a été choisie par la production pour remplacer David Ginola après son départ de M6. À côté de ça, l'animatrice ne chôme pas puisqu'elle est tous les lundis dans "L'amour est dans le pré", nouvelle saison à laquelle 13 nouveaux agriculteurs célibataires participent. Ce mardi 10 novembre, elle a fait savoir à ses abonnés qu'elle partait pour le tournage du cinquième portrait de la prochaine saison de l'émission champêtre.

Peu après l'annonce de cette nouvelle, Karine Le Marchand a posté un message sur Instagram pour fêter ses 500 000 abonnés. "Vous êtes 500 000 à suivre mes bêtises, mes coups de coeur, mon petit quotidien, mes amitiés, mon travail... Je vous remercie infiniment car j'ai surtout le sentiment que nous formons peu à peu une communauté, des gens bienveillants qui veulent sourire, rire, aimer, croire que la vie est jolie, et envie d'y contribuer. Je ne vous connais pas tous, mais je sens que je pourrais être copine avec beaucoup d'entre vous, et surtout que nous sommes les maillons d'une chaîne. En ces temps troubles, le lien est essentiel. Alors je continue, j'avance, je trace et je ne me retourne pas. Big up ! Et merci", a-t-elle posté.

"Le copinage, le copinage !"

La veille, Karine Le Marchand a organisé un "Live Love" sur sa page Instagram. Cet échange 2.0 avec sa communauté a déjà permis à deux couples de se former, comme elle l'a précisé en légende d'une autre vidéo. Pendant qu'elle interagissait avec certains de ses abonnés, une internaute l'a attaquée dans les commentaires. "Nulle dans 'La France a un incroyable talent'", a-t-elle posté. Un tacle qui n'a pas été au goût des fans de l'animatrice, qui ont pointé du doigt les fautes d'orthographe de l'auteur de ce message.

Mais ce n'est pas tout. Une autre abonnée a critiqué "La France a un incroyable talent", affirmant qu'elle était truquée. "C'est l'émission qui est nulle. Tout est scénarisé, les rires, les larmes etc... Avoir fait gagner Jean-Baptiste Guégan était prévisible. Le copinage, le copinage !" a-t-elle écrit. Ce à quoi Karine Le Marchand a répliqué : "Ce que vous dites est archi faux". L'internaute n'en est pas restée là. "Mais bien sûr, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous ne direz pas le contraire, je ne regarde plus l'émission", a-t-elle continué.

Par Clara P