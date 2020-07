LFAUIT - Marianne James : pourquoi son comportement a été décrié pendant la finale

Le 24 juin dernier, M6 a donné le coup d'envoi d'un tout nouveau programme, spin off de "La France a un incroyable talent" baptisé "La bataille du jury". Pendant trois semaines, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine ont constitué des équipes de talents ayant déjà participé au programme. Ils se sont affrontés lors de duels impitoyables. Douze d'entre eux sont parvenus à se qualifier pour la finale qui a eu lieu mardi 14 juillet, en prime time sur M6.

Après plusieurs heures de suspense, le grand vainqueur de cette édition spéciale a été désigné. Il s'agit de Kenny Thomas, talent d'Hélène Ségara. "Je suis sur un petit nuage. C'est incroyable ! Merci Hélène pour ta confiance", a-t-il réagi juste après sa victoire. Quant à la chanteuse, elle a eu du mal à réaliser. "Je n'en reviens pas !" a-t-elle lancé au micro de David Ginola. Pour rappel, ce dernier ne rempilera pas la saison prochaine aux commandes de l'émission. C'est Karine Le Marchand qui le remplacera.

Une réaction jugée "gênante"

Outre la victoire de Kenny Thomas, un autre moment a fait réagir les internautes dans "La France a un incroyable talent : la bataille du jury". En effet, lorsque Marianne James a découvert le début de la prestation du "Duo Maintenant", elle n'a pas manqué de s'extasier devant le torse nu de Nicolas. Une réaction qui n'a pas fait l'unanimité sur Twitter. "Elle est obligée de pousser des cris Marianne James quand elle voit un homme torse nu ? C'est gênant", a posté un internaute. "J'ai cru que Marianne James avait un orgasme", a poursuivi un autre.

À côté de ça, la prestation du "Duo Maintenant" a ravi Hélène Ségara, leur coach. "Je suis tellement fière de vous. Je sais à quel point ces figures sont risquées et vous nous offrez une fois de plus un spectacle fantastique. Merci d'être mon équipe", a-t-elle lancé. "On en a vu des numéros ici sur ce plateau (...) Le vrai mot pour vous c'est magnétique. Au moment où ça a attaqué, on ne peut plus se détacher de vous", a poursuivi Marianne James.

@M6 Marianne james qui roucoule devant le danseur qui enlève sa chemise. Ça aurait été un homme pour la danseuse ont aurais crié au scandale. @MJamesOff bof bof tout ça — salomé_ditpastout (@ek_salome) July 14, 2020

Elle est obligé de pousser des cris Mariane quand elle voit un homme torse nu ???? C'était gênant #LFAUIT — Syrine (@SyrineH13) July 14, 2020

J ai cru que Marianne avait un orgasme #LFAUIT — Cacahuète. (@Cacahut92457225) July 14, 2020

Elle est malaisante Marianne ! Elle est encore plus chaude que Lahaie recommençant sa carrière d’actrice de film pour adultes #LFAUIT — Arnaud (@Arts_noo) July 14, 2020

Par Clara P