LFAUIT : pourquoi Eric Antoine était au bord des larmes en évoquant ses enfants

Karine Le Marchand a repris les commandes de la nouvelle saison de l'émission "La France a un incroyable talent". La diffusion qui a été retardée à cause du coronavirus a donc commencé le 20 octobre dernier M6. L'épisode de ce 27 octobre 2020 a été marqué plusieurs rebondissements. On note par exemple la blague très osée de Sugar Sammy au sujet de Patrick Bruel et des accusations d'agression sexuelle qui plane au-dessus de lui.



C'est ensuite Eric Antoine qui a ému tout le monde en abordant ses enfants et sa contamination au Covid-19 : "J’en rigole aujourd’hui, mais j’étais tellement triste. J’ai appris que j’étais positif en pleine séance photo, juste avant les auditions. J’avais les larmes qui coulaient. J’ai pensé à tous les artistes qui font des centaines de kilomètres pour être là" a-t-il confié au Parisien il y a quelques jours.

"Mes enfants me manquent beaucoup"

Le magicien a été ému par le numéro d'un père qui s'est présenté sur scène avec sa fille. Le duo a ainsi exécuté une chorégraphie qui a provoqué l’émotion d’Eric Antoine, qui est lui-même papa de 2 garçons prénommés Ulysse et Raphaël. "C’est dur d’être un artiste parce qu’on est souvent loin de ses enfants quand on part en tournée. Je suis très ému parce que mes enfants me manquent beaucoup." a-t-il affirmé au bord des larmes.



De rares confidences sur sa famille après une surprenante anecdote sur sa taille. Eric Antoine a en effet avoué avoir perdu quelques centimètres : "Avant je mesurais 2,01 mètres auxquels il fallait ajouter 6 centimètres d'érection capillaire. J'ai perdu beaucoup de cheveux, en longueur et en épaisseur, c'est l'âge que voulez-vous. Je reste un fraudeur et un escroc, mais je ne peux plus tricher autant, désormais je n'ai plus que 3 centimètres d'érection capillaire" a-t-il récemment confié.

Par E.S.