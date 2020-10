LFAUIT truqué ? Gilles Verdez fait de grosses révélations dans TPMP

M6 lançait la quinzième saison de son émission phare, La France a un incroyable talent ce mardi 20 octobre. Cette dernière aurait dû être diffusée plus tôt, mais le tournage a pris pas mal de retard à cause d'un cas positif à la covid-19 dans le jury, le magicien Eric Antoine. L'équipe de Touche Pas à Mon Poste est donc revenue ce mercredi sur le lancement de cette nouvelle saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chroniqueurs, et plus particulièrement Gilles Verdez, n'ont pas été tendres avec le programme.

"tout est faux"

Le journaliste a tout d'abord déploré qu'un des plus beaux numéros de l'émission ait en réalité, déjà été fait dans la version italienne du show. "Ce numéro il a été présenté en Italie (…) Ce numéro qu’on nous présente comme original, une autre artiste l’a fait en 2013 dans un autre concours".

Mais ce n'est pas tout, après avoir fustigé Karine Le Marchand, Gilles Verdez a ensuite fait de grosses révélations sur la véracité des votes. En effet, il déclare que le jury a une oreillette et la production les incite à voter oui ou non. "Ce qui m’énerve vraiment dans cette émission, c’est que tout est faux ! Les jurés ont une oreillette. Et avant chaque numéro, on leur dit ‘ça va être exceptionnel’, on les influence, on leur dit en gros, ‘Votez oui’."

Une information qui a étonné les chroniqueurs présents autour de la table, mais pas Cyril Hanouna qui a assuré : "ça ce n'est pas grave, dans The Voice aussi ils ont une oreillette".

