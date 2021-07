Liam Di Benedetto maman : elle a accouché de son deuxième enfant

Révélée dans "Les Marseillais" il y a quelques années, Liam Di Benedetto a quitté le milieu de la télé-réalité pour se consacrer à sa vie de famille. En 2018, elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Joy, fruit de ses amours avec son ex-compagnon Adel. Dès les premiers mois de vie de son enfant, la jeune femme a été confrontée à une douloureuse épreuve. En effet, sa fille est née avec un kyste au cerveau et est malvoyante. Du coup, plusieurs opérations ont rythmé ses premiers mois d'existence. Très complice avec sa fille, Liam Di Benedetto ne manque pas de poster de nombreuses photos sur les réseaux sociaux.

Depuis sa séparation d'avec Adel, Liam Di Benedetto a refait sa vie avec Christophe, qu'elle a épousé en septembre 2020. Ces derniers mois, le couple a vécu au rythme de la grossesse de la jeune femme, enceinte de son deuxième enfant. Tout au long de sa grossesse, elle a partagé son quotidien avec ses abonnés sur Instagram, leur donnant le plus souvent possible de ses nouvelles. La naissance de son deuxième bébé était prévue pour la fin de semaine. Mais finalement, elle a eu lieu plus tôt que prévu.

"J'arrête pas de la regarder"

Liam Di Benedetto a donné naissance à une petite fille dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 juillet. Et c'est sur sa page Instagram qu'elle a annoncé la bonne nouvelle à sa communauté. "Notre princesse est née (...) On est sur notre petit nuage, j'arrête pas de la regarder", a-t-elle posté en story. Pour l'instant, aucune photo de la petite fille n'a été dévoilée ni même les informations sur sa naissance.

Peu avant d'accoucher, Liam Di Benedetto donnait de ses nouvelles sur ses réseaux. "Depuis ce matin, je me suis changée deux fois de culotte. J'ai comme un liquide qui s'évacue, mais un petit liquide", expliquait-elle. Il s'agissait de la rupture de la poche des eaux. "J'ai pleuré, je ne m'attendais pas du tout à aujourd'hui. J'étais pas préparée mentalement à accoucher ce soir. Pour moi, on allait rentrer à la maison comme d'habitude", continuait-elle.

Par Clara P