Liés pour la vie : Laëtitia Milot révèle sa préparation intense pour son rôle

TF1 a décidé de faire confiance une nouvelle fois à Laëtitia Milot. La chaîne a adapté le second roman de la comédienne publié en 2017 et intitulé "Liés pour la vie". Dans cet ouvrage, Lucie, une cavalière de haut vol, s’entraîne pour les Jeux Olympiques et est soutenue par ses parents. Malheureusement, la jeune femme est fauchée par un chauffard et perd l’usage de ses jambes et se retrouve alors en fauteuil roulant. Elle reprendra alors goût à la vie grâce à Marc, un veuf rencontré à l’hôpital, et qui est responsable de l’accident de Lucie. Et pour cette adaptation, Laëtitia Milot a dû se préparer activement, notamment en ce qui concerne l’équitation : "Je devais me faire doubler et je me suis fixé un objectif très haut, j’ai eu envie d’assurer le maximum de scènes, toutes, en dehors des sauts. J’ai suivi une formation de 5 à 6 heures par jour pendant un mois, notamment auprès de Mario Luraschi, cascadeur équestre pour le cinéma. C’était un désastre au début, j’avais peur, et puis j’ai fini par apprivoiser les chevaux", a expliqué la comédienne à Ouest France.

Une préparation physique intense

Pour la suite de son rôle, Laëtitia Milot a également dû apprendre l’équitation non valide avec un cascadeur devenu paraplégique à la suite d’un accident : "Il m’a raconté ses premiers sentiments quand il est remonté à cheval. Il m’a prêté sa selle, j’en étais très honorée. Il m’a montré comment me servir de mes émotions, faire de petits mouvements, pour diriger un cheval sans les pieds". Concernant la prise en main du fauteuil roulant, Laëtitia Milot a eu plus de facilité : "J’ai commencé par tomber en arrière car c’est hypersensible, qui plus est le modèle sportif, très léger que j’avais. Il faut prendre le pli de se pencher légèrement pour avancer. Je viens de faire 'Fort Boyard' pour la troisième fois, je peux vous dire qu’après tout ça, j’ai vécu l’expérience différemment !" Rendez-vous sur TF1 dès 21h05 ce lundi 7 juin pour découvrir le téléfilm "Liés pour la vie".

Par Alexia Felix