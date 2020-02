Ligue du Lol : Vincent Glad brise le silence, Twitter s’embrase

Jamais un groupe Facebook n'aura autant fait parler. Il y a un an, Twitter ne parlait que de cette histoire. Petit rappel des faits. La Ligue du Lol était à l'époque, un groupe créé par Vincent Glad composé notamment de plusieurs journalistes. Mais en 2019, une journaliste harcelée par des membres du groupe décide de briser le silence et de dévoiler au grand jour la teneur des conversations. Des propos racistes, antisémites ou sexistes que certains journalistes présents dans le groupe peuvent tenir sont alors mis en lumière. Certains, déjà bien en place dans la profession, se permettent de s'en prendre à des jeunes débutants, se moquant d'eux sur la place publique ou en essayant tant bien que mal de terminer leur carrière. L'emballement médiatique est tel, que des rédactions comme Libération, les Inrocks ou encore Usbek et Rica décident de licencier ou mettre à pied les journalistes impliqués dans l'histoire.

un an après

Cette affaire, les médias l'ont presque oubliée, mais pas les protagonistes. C'est le cas de Vincent Glad, journaliste à l'origine du groupe et licencié de Libération suite à cela, qui s'est exprimé sur France Inter mais aussi dans un long billet sur son blog, Medium. Il explique en quelques mots que pour lui son seul crime c'est d'avoir créé un compte Facebook. Il tente de justifier le fait que ce de n'était pas un "Boy's Club" comme de nombreux médias l'ont vu, mais bien un groupe de journalistes qui s'ébattaient.

Alors que son mea culpa aurait pu passer auprès des internautes, la réalité est toute autre. Certains se sont exprimés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, plateforme phare de l'affaire. Et le journaliste se fait une nouvelle fois vilipender.

"Mdr, qui s'intéresse encore à la ligue du lol pour s'infliger 63min de ouins-ouins de Vincent Glad qui chouine parce que les gauchistes dans son genre qui donnaient des leçons de morale dans slate et libé se sont pris le boomerang de leur progressisme dans la gueule ? Allez hop".

"On peut penser ce qu'on veut de Vincent Glad ou de la ligue du LOL mais sortir l'expression "ouin ouin" à tout bout de champs sur un post qui prend 64 minutes à lire, c'est un peu un aveu d'échec intellectuel je trouve."

Donc vincent glad ex #LigueDuLOL emploie la methode "weinstein au tribunal" qd il est venu avec un deambulateur pour minimiser et se deresponsabiliser de ses actes .

Tout l article de glad c est ca. — Audrey 'BAT' Molinatti (@audrey_moli) February 24, 2020

La Défense de @vincentglad est totalement lunaire.

Un enfant qui a été pris la main dans le sac et qui explique que tout le monde fait comme ça, et qu’on ne savait pas que c’était mal..

Mais quelles valeurs ont ces personnes?!

Le mec est journaliste!!! — LAPEAUDOUCE (@punkiebrester) February 26, 2020

Donc Vincent Glad pleure sur France Inter parce qu’il s’est fait insulter et harceler, et qu’après cette émission il va se faire harceler... mais c’est pas lui qui a commencé le truc??? #franceinter #linstantm — Boluda (@coachinel) February 26, 2020

Par J.F.