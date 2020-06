Lili Reinhart bisexuelle : la star de Riverdale fait son coming out

A l'occasion d'une manifestation LGBTQI+ en soutien au mouvement Black Lives Matter ce mercredi 3 juin à West Hollywood, en Californie, à laquelle Lili Reinhart participait, la star de la série Riverdale a fait son coming out. En story sur Instagram, la jeune actrice de 23 ans a révélé : "Bien que je ne l'ai jamais annoncé publiquement auparavant, je suis une femme bisexuelle et fière de l’être. Je participerai à cette manifestation aujourd'hui. Venez !". Cette annonce qui a été saluée par ses fans, intervient peu après les rumeurs de séparation avec Cole Sprouse, qui joue également dans Riverdale.

Des rumeurs de séparation

Tandis que leurs personnages sont en couple dans la série, l'acteur et l'actrice ont été ensemble pendant trois ans avant de se séparer dernièrement. Selon Page Six, leur rupture a eu lieu "avant la crise sanitaire". Lili Reinhart et Cole Sprouse "auraient ainsi passé le confinement séparément, tout en restant bon amis". Tous les deux engagés dans les manifestations pour George Floyd aux Etats-Unis, ils n'ont pas réagi à cette rumeur qui avait déjà été lancée durant l'été 2019. Le couple avait alors démenti. Tandis que Lili Reinhart partage sur Instagram les protestations contre les violences policières, Cole Sprouse a lui été arrêté par la police lors d’une manifestation ce dimanche 31 mai à Santa Monica. "J’ai été détenu quand je me suis levé par solidarité", a-t-il expliqué dans un long message où il appelle à apporter "un soutien intelligent".

Par Marie Merlet