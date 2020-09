L'Incroyable Famille Kardashian : l'émission s'arrête après 20 saisons

Elles sont LES soeurs les plus connues d'Amérique ! Et elles ont aujourd'hui décidé de dire adieu à leur célèbre émission de téléréalité intitulée "Keeping Up With the Kardashians", (renommé "L'incroyable Famille Kardashian" en France).



Ce mercredi 9 septembre 2020, Kim Kardashian a en effet annoncé à ses millions de fans que le programme s'arrête après 20 saisons : "C’est le cœur lourd que nous avons pris la difficile décision en tant que famille de dire au revoir à L'incroyable famille Kardashian. Après ce qui aura duré 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et de nombreuses émissions dérivées, nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années - à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route." a-t-elle écrit sur Instagram en précisant que la dernière saison sera diffusée en 2021.

La fin d'une ère

Propulsée sous les feux des projecteurs en 2007 grâce à la diffusion de cette émission, Kim Kardashian a su se montrer reconnaissante : "Sans l’émission, je n’en serais pas où j’en suis aujourd'hui. Je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui m'ont regardée et soutenue, moi et ma famille ces 14 dernières années incroyables. Cette émission a fait de nous ce que nous sommes et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l'évolution de nos carrières et le changement de nos vies pour toujours. Avec amour et gratitude" a-t-elle ajouté.



Dans la foulée, sa petite soeur Khloe Kardashian est elle aussi sortie du silence pour annoncer la triste nouvelle à ses fans sur Instagram. Si Kourtney Kardashian l'aînée du clan, n'a pas encore pris la parole, nous savons qu'elle avait, il y a quelques mois, pris la décision de quitter le show car désireuse de retrouver un peu d'intimité après avoir été suivie sans relâche par des caméras durant près de 15 ans. Une décision qui avait engendré une grosse dispute entre elle et Kim Kardashian... Qu'importent les raisons de l'arrêt de l'émission, les fans sont extrêmement tristes et déçus et parlent tous de la fin d'une ère.







Par E.S.