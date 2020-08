Linda Hardy : sa photo en bikini fait fondre les internautes

En 1992, à tout juste 18 ans, Linda Hardy est élue Miss France. Un titre prisé qui lui a permis de se faire connaître du grand public et d’envisager une carrière devant la caméra. C’est désormais chose faite. L’ancienne reine de beauté âgée de 46 ans prête ses traits à Clémentine Doucet dans la série à succès "Demain nous appartient" sur TF1. Si elle a fait une pause dans le tournage lors de sa participation à l’émission Danse avec les Stars, elle est désormais de retour au casting de "Demain nous appartient" pour le plus grand bonheur des fans. Mercredi 19 août, Linda Hardy a posté une photo d’elle en maillot de bain depuis Sète, ville où est tournée la série, qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes.

"Je suis et resterai une fille du soleil"

La comédienne apparaît dans un bikini blanc très décolleté qui lui fait une poitrine splendide. La main dans les cheveux et le regard de biche, son visage est magnifique entre ombre et lumière. Elle fait fondre la Toile. En légende, elle clame son amour pour la saison estivale : "Bien que née en automne, je suis et je resterai une fille du soleil. J’aime l’été et sa chaleur, la lumière qui caresse les visages et les corps, le soleil qui se lève tôt et se couche tard… L’été ou la saison du cœur". Dans les commentaires, ses abonnés sont nombreux à souligner sa beauté. "Vous êtes sublime au soleil comme dans l’ombre du soleil", "Divine Linda", "Mais qu’est-ce que tu es jolie", "Linda, une fille solaire" ou encore "Bien que né en hiver ! Je suis dingue de vous toutes les saisons" écrivent les internautes.

Par Non Stop People TV