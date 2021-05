Linda Hardy : ses étonnantes révélations sur sa libido !

Depuis quelques jours, Linda Hardy ne cesse de faire parler d'elle. Le 29 avril dernier, elle se confiait sur son départ de la série "Demain nous appartient", sur TF1. Elle accordait une interview à Télé-Loisirs dans laquelle elle se confiait sur son personnage Clémentine qui allait découvrir que l'homme qu'elle aime mène une double vie : "Elle a découvert que Sacha, celui qu’elle aime, mène une double vie. C’est un personnage extrêmement noir, complexe, qui ment beaucoup à ses enfants, à Clémentine, et cela, depuis le début. Ils vont se disputer violemment, et la situation va dégénérer. La suite, les téléspectateurs la découvriront très bientôt".

"Elle est capricieuse, imprévisible et même insolente"

Une situation qui va mener à la disparition de son personnage : "Mais cette fois, c’est définitif. C’est la volonté des auteurs, qui étaient, peut-être, à court d’idées concernant Clémentine". Et il semblerait que ce départ l'ait libéré. Linda Hardy vient de poster une photo d'elle sur son compte Instagram qu'elle a accompagnée d'une étonnante légende. En effet, la comédienne n'a pas hésité à se confier sur sa libido : "Parler de sa libido, ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile, surtout quand c’est pour dire qu’elle s’est fait la malle ! Pourtant la vie sexuelle, le désir ou l’orgasme sont des sujets passionnants et qui occupent une bonne partie de notre cerveau" écrit-elle.

Linda Hardy poursuit ensuite : "Ce que j’ai vraiment découvert à la quarantaine, c’est que ma libido faisait bien ce qu’elle voulait. Elle est capricieuse, imprévisible, déconcertante et même insolente… En fait, je me demande si ma libido n’est pas un peu ado. Elle est mutine et imprévisible !". Une publication qui a visiblement fait l'unanimité puisque ses fans l'ont remercié d'avoir abordé ce sujet.

Par J.F.