Line Renaud : Pierre-Jean Chalençon revient sur son tacle (exclu vidéo)

Pierre-Jean Chalençon change-t-il de ton ? En ce jour de l’anniversaire de Johnny Hallyday, ce lundi 15 juin, Line Renaud lui a tout naturellement rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd’hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là", a écrit la comédienne au rockeur dont elle était très proche. Un tendre message auquel Pierre-Jean Chalençon a répondu en dérapant : "tu le rejoins quand ?". Devant le choc des internautes, l’acolyte de Sophie Davant a ensuite qualifié Line Renaud de "sorcière" et de "méchante". "Je lui rends la monnaie de sa pièce", a-t-il laissé entendre sur leur relation.

Line Renaud "a beaucoup d'humour"

Malgré ses propos, Pierre-Jean Chalençon a assuré qu'il n'a "rien contre Line Renaud" auprès de l’équipe de jeanmarcmorandini.com, mais que "c’est plutôt elle qui a un problème avec moi". Contacté en exclusivité par Non Stop People, l'acheteur d'Affaire Conclue a semblé adoucir ses termes envers la comédienne. "Qui aime bien, châtie bien, Line Renaud je l'ai rencontrée il y a très longtemps", assure Pierre-Jean Chalençon qui a un "grand respect" pour Line Renaud. "Après on peut faire des boutades. Aujourd’hui on ne peut plus rien dire, c'est terrible. On est devenu des criminels", a-t-il déploré en assurant que la comédienne "a beaucoup d'humour". "Je n'ai aucun problème vis-à-vis de Line Renaud", poursuit Pierre-Jean Chalençon prêt à "l'inviter à déjeuner ou à dîner". "Je l'embrasse et voilà, affaire classée si je puis dire", conclut-il.

Par Marie Merlet