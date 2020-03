Line Renaud : pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant

Il y a six ans, Line Renaud décidait de tout révéler de sa vie, de son enfance à ses rencontres amoureuses en passant par les épreuves qu'elle a traversées. Et c'est dans un livre baptisé "Et mes secrets aussi" (Robert Laffont) qu'elle l'a fait. Des confidences écrites par le réalisateur Bernard Stora avec lequel elle a tourné plusieurs téléfilms et qui est devenu son ami. Pour parler de ce tout nouveau projet, la comédienne avait choisi à l'époque le magazine ELLE à travers une longue interview dans laquelle elle avait tout d'abord confié ce qui l'a motivée à se dévoiler à coeur ouvert.

"C'était un désir profond parce que, très souvent, face aux nombreuses lettres que je reçois, de gamines comme de femmes de 50 ans racontant leurs problèmes de coeur ou des grandes souffrances, je pensais : cela m'est arrivé aussi. En évoquant mes propres tourments et les difficultés traversées, j'ai voulu leur dire que je comprends les leurs", expliquait-elle.

Une grossesse à 18 ANS

Petite fille "bouleversée" par les ravages de la guerre, Line Renaud a souffert du divorce de ses parents. Quant à son "seul" regret, c'est celui de n'avoir pas pu devenir mère. "Un manque jamais comblé", précisait-elle dans l'entretien. Elle avait également raconté le jour où elle a avorté dans "des conditions effroyables".

"Enceinte à 18 ans, je ne pouvais assumer cette grossesse. Ma grand-mère ne me l'aurait pas pardonnée, elle qui avait été fille mère à 17 ans et en avait tellement souffert. Tout comme ma mère, née de cette 'faute'. Et Loulou Gasté (NDLR, son ex-époux, décédé en 1995) ne souhaitait pas être père. Tout est noir dans mon souvenir : la pièce où je m'allonge, la vieille femme qui fourrage dans mon ventre avec une aiguille à tricoter. J'ai failli mourir d'une septicémie", racontait-elle. Et de poursuivre : "Plus tard, j'aurais voulu adopter un bébé. Loulou a toujours refusé. J'étais un peu son enfant".

Par Non Stop People TV