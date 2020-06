Line Renaud : son vibrant discours pour lutter contre le Sida

En trente cinq ans, Line Renaud ne lâche rien dans son combat contre le sida. Vice-présidente et cofondatrice du Sidaction, la comédienne continue de porter la cause qui a été fragilisée avec la crise sanitaire. En avril dernier, le Sidaction qui se déroule habituellement pendant trois jours, avait dû être annulé. Afin de récolter des dons pour la lutte contre le Sida, France 2 a diffusé ce jeudi 25 juin la soirée spéciale "100 ans de comédies musicales : les stars chantent pour Sidaction". Sur la scène où de nombreux artistes ont réinterprété les célèbres chansons des comédies musicales, Line Renaud a ensuite clôturé le show avec un vibrant discours pour rappeler l'importance de la recherche et des dons.

"Le combat de ma vie"

"Ce soir, nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons mis des paillettes sur notre combat. Mais je vous en prie, n’oublions pas l’urgence de la situation. Lorsqu’on se lance dans une course de fond, les derniers mètres sont les plus laborieux. Le souffle nous manque et le découragement nous gagne. Nous sommes aujourd’hui dans ce dernier périmètre, là où les forces s’épuisent, là où gagne l’indifférence", a débuté Line Renaud. "C’est à nous, tous ensemble, d’entretenir ce feu sacré pour marcher plus loin et décrocher les victoires que nous attendons depuis 35 ans. Serai-je encore là sur la ligne d’arrivée, le jour de l’ultime victoire ? Je n’en suis pas certaine, pourtant je n’ai pas peur. Je compte sur vous tous pour prendre le relais et faire vôtre ce combat. Le combat de ma vie", a poursuivi la comédienne avec émotion. Comme elle le rappelle, le combat n'est pas fini puisqu'il y a encore un vaccin à trouver. "Par ailleurs je ne l'expliquerais jamais assez, le dépistage est indispensable, il sauve des vies car aujourd'hui les personnes dépistées et donc traitées ne meurent plus, mais il reste tant à faire", a-t-elle alerté émue.

Par Marie Merlet