Lisa Kudrow : la touchante raison pour laquelle elle ne regarde jamais "Friends"

Près de vingt ans après la diffusion du tout dernier épisode de "Friends", les fans réclament encore, partout à travers le monde, le retour de célèbre série à l'écran. Face aux demandes incessantes des fans les plus fidèles, les six acteurs de la série culte, à savoir Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont annoncé qu'ils vont finalement se retrouver... le temps d'un talk-show, dans lequel ils raconteront leurs souvenirs liés au tournage. A cause de la crise sanitaire du coronavirus, cette réunion a malheureusement dû être reportée.



Pour combler les fans durant cette nouvelle attente, Lisa Kudrow et Jennifer Aniston se sont livrées au cours d'une interview accordée au magazine Variety. L'occasion pour Jennifer Aniston de confier qu'elle adore visionner les vieux épisodes de la série : "J'adore ça. J'adore tomber sur un épisode de Friends. Il y a une fois où j'étais avec Courteney, et on essayait de trouver un moment référence précis, un vieux truc dans Friends" a lancé l'actrice de 51 ans.

Lisa Kudrow fait une triste révélation

Et si l'ex de Brad Pitt adore se revoir à l'écran, ce n'est pas du tout le cas de Lisa Kudrow qui jouait le rôle de Phoebe ! L'actrice de 56 ans a en effet expliqué pourquoi il est impossible pour elle, de regarder les anciens épisodes : "Je ne regarde pas parce que j'ai un espoir. Celui qu'un jour, on se retrouve tous ensemble pour regarder la série." a-t-elle déclaré avec émotion.



Durant cette rare interview commune, les deux comédiennes ont confirmé que la réunion se déroulera en novembre prochain et sera diffusée sur la chaîne HBO. En avril dernier, les acteurs de Friends ont également annoncé que certains chanceux pourront assister au tournage de ces mythiques retrouvailles en participant à un challenge caritatif.

Par E.S.