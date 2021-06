Loana absente des réseaux sociaux : Eryl Prayer donne de ses nouvelles

C'est une absence qui inquiète. Et pour cause, depuis plusieurs jours maintenant, l'état de santé mentale de Loana est en dents de scie. La jeune femme tente de combattre ses vieux démons, parfois sans succès.

En effet, il y a quelques semaines, Cyril Hanouna avait accepté de lui tendre la main en la faisant venir de temps en temps sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste en tant que chroniqueuse. Ses proches pensaient alors que cette nouvelle médiatisation allait l'aider à remonter la pente. Mais non. Alors que C8 préparait un documentaire sur elle, la jeune femme a été hospitalisée suite à une overdose de GHB. Depuis, elle a fait un nouveau séjour à l'hôpital après que le propriétaire de son appartement l'ait retrouvé inanimée gisant au sol.

"Par moment cela fait du bien de prendre du recul"

Quelques jours après sa sortie de l'hôpital, Loana avait posté d'étonnants messages sur son compte Instagram. Ces derniers n'avaient pas manqué d'inquiéter les fans et c'est sans doute la raison pour laquelle elle a décidé de se retirer des réseaux sociaux.

Mais évidemment, cette absence ne rassure pas son entourage. Face à l'inquiétude de ses proches et de ses abonnés, son meilleur ami Eryl Prayer a décidé de sortir du silence et a donné quelques nouvelles plutôt rassurantes concernant Loana : "Par moment cela fait du bien de prendre du recul en rapport aux réseaux sociaux et le reste ! Et de vivre comme tout le monde ! Vous êtes nombreux à me demander ! Loana va bien et elle donnera de ses nouvelles quand elle le décidera" a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Par J.F.