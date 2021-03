Loana accable fermement son ancienne amie Sylvie Ortega

Après une overdose de médicaments qui lui a valu d'être internée en hôpital psychiatrique, Loana a accusé Sylvie Ortega de lui avoir donné une dose massive de médicaments "pour la faire crever". Soutenue par son ami Eryl Prayer - qui s'est violemment disputé avec la veuve de Ludovic Chancel sur le plateau de TPMP - a évoqué le "coup de blues" de Loana qui l'a poussé à reprendre contact avec son ancienne confidente. "Bien évidemment, la sorcière s'est empressée de prévenir les médias pour discréditer Loana", a-t-il dénoncé sur Facebook en assurant que Loana lui a promis "qu'elle ne la contacterait plus". Et la femme encore fragilisée a prouvé qu'elle était bien en guerre avec Sylvie Ortega. Ce jeudi 11 mars sur son compte Instagram, elle a réagi à un live Instagram entre son ancienne amie et son ex Fred Cauvin qu'elle accuse de violences conjugales.

"Ils s’amusent à me pourrir la vie"

Dans un premier message qu'elle a ensuite effacé, Loana a fustigé les deux personnes qui ont évoqué sa fille Mindy, mise à l'adoption : "Elle a menti, je la déteste, c’est une pourriture !!! C’est juste pour vous montrer ce que je vis à cause d’eux. Ce ne sont que des mensonges. Je n'ai jamais laissé ma fille pour faire le jeu, elle est née en 1998. Le jeu était en 2001, je n’avais pas les moyens de la nourrir, j'étais pauvre, je l’ai mis en pouponnière pour la récupérer et en attendant qu’elle puisse avoir les soins nécessaires et manger à sa faim !!!!". En s'adressant aux internautes, Loana a laissé entendre que Sylvie Ortega et son ex "s’amusent à lui pourrir la vie". "Ne croyez plus leurs mensonges à mon égard. Je n’en peux plus de leur méchanceté gratuite", a poursuivi la femme, visiblement en colère. Elle a ensuite reposté une autre publication, mais avec un message différent, à découvrir ci-dessous.

Par Marie Merlet